本港最新失業率飆升至5.4%，較上一次公布的5%增加0.4個百分點，就業不足率也上升0.7個百分點至3.8%。種種數據無不表明，香港打工仔手停口停，活在水深火熱之中。港府不情不願推出一萬元臨時失業援助金，多達47萬人申請，當時林鄭聲稱會寬鬆審批，結果卻事與願違，多達13萬份申請不獲批准，即約27%申請被拒。有申請人指出，同一公司類似職位審批結果完全不同，不明準則何在。

顯而易見，審批根本沒有客觀標準，純粹由審批人自行決定，否則不可能同一公司、差不多職位、一同冇工開，有人如願獲批，有人慘食閉門羹。再說，100人中有27人不獲批，比率十分高，同林鄭所謂的寬鬆審批完全是兩回事，堪稱諷刺。

有人會說，援助金涉及公帑，理應審慎使用，這一點沒錯，但新冠疫情是突發事件，經濟轉差更同港府抗疫無能、救市無方脫不了干係。有頭髮邊個想做瘌痢，若非窮途末路，相信沒有多少人會貪圖港府這一萬元，偏偏港府將失業人士當賊辦諸多刁難，完全沒有急民所急。相對於每年耗於供養假難民的開支高達十多億元，失業援助金不過是臨時措施，根本不算甚麼，港府對前者大愛包容，對後者錙銖必較，叫人情何以堪！

這還不止，本來已擁有鐵飯碗的公務員先天下之樂而樂，加薪指標飛擒大咬，最高竟逾7%，還忙不迭自詡勞苦功高值得加薪，同47萬失業申請者的苦況不可同日而語。更不必說，下屆政府的政治任命官員甫上任即獲大幅加薪，加上新官位大增，每年額外薪金支出增加近億元。不患寡而患不均，不患貧而患不安。官富民窮的結果必然是民怨四起，為新政府埋下社會不穩的禍根。