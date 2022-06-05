現任美國總統拜登的民望長據低位，更兼年老糊塗，很多人相信，他將連任無望，下屆大選，上任白宮主人特朗普恐怕會捲土重來，拿下總統寶座。

特朗普是反華急先鋒，在他任內，率先發動對中國的圍堵政策，不少人由是擔心，兩年後他當真回朝，中國崛起之路將更舉步維艱。筆者卻不作如是觀，半年前或許還須擔心，特朗普一旦重掌白宮，會對中國不利，今天不然，北京最大的危機已經解除，大可以放心走自己的路。

上一任白宮主人掌政期間，對中國最大的威脅，是把北京塑造成全球民主國家共同的對手，甚至是第一大敵人。特朗普跟俄羅斯總統普京關係良好，私下經常眉來眼去，普京即使不答應「聯美制中」，當年也是兩不相幫，以圖坐收漁人之利。然而，近月世界形勢的發展，一舉改變了整個國際格局，俄羅斯悍然揮軍烏克蘭，使西方民主陣營驚惶失措，歐美國家正在匆匆籌組力量，要與莫斯科一決雌雄。

正如本欄早前所說，經歷俄烏戰爭之後，西方陣營的第一大敵人，將由中國變為俄羅斯，這種局面短則十年，長則數十年，都不輕易改變。特朗普即便回朝，一任也只是四年，他不可能擱下俄羅斯不管，一味吆喝着叫盟友們向中國進攻吧。

中國人常說：「莫到瓊樓最上層」，因為愈是身處頂層，愈要冒風抵寒。北京的當政者深明其理，故適逢今趟機會，一轉身便往下走了一層， 剩下「亢龍有悔」的最上位置，就由別人去守護好了。再加上，特朗普剛愎自用，不善於團結盟友，外交政策只是一味胡來。此君他日重掌白宮，中國反倒可以高枕無憂矣。