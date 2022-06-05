內地運動鞋品牌找來女模特兒穿上短褲坐地拍攝海報促銷球鞋，相關畫面被指能讓人從鞋底縫隙看到女性大腿根部，引來意淫、色情等指摘，涉事廣告火速下架，品牌方深表歉意，事件充分說明以性作為幌子的廣告，本身就有匠心獨運與譁眾取寵之分，而內地出現大打色情擦邊球的廣告、繪本、字典，亦事不尋常。

古今中外以女性胴體作招徠的廣告不知凡幾，許多國際時尚品牌甚至以裸男裸女僅遮掩私密部位來做廣告，但沒幾個會像上述球鞋廣告般做得這樣難看，不但表達手法拙劣，對內地近年就着許多社會歪風與錯誤價值觀，例如奢華消費、躺平思想等，作出撥亂反正的指引，球鞋廣告創作人亦恍如無知無覺。從事廣告如缺乏對世界的深入觀察、對社會的確切了解，這要如何創作出呼應時代的作品？

除非是外行人，否則廣告人應知俄亥俄州立大學2015年發表一項關於廣告的研究，得出「性與暴力未必能促銷產品」的結論。當產品的本質與性或性感無關，例如不是避孕套，如以性來包裝，不但宣傳效果成疑，更會惹來道德爭議。姑且便當搞創作的喜歡離經叛道，尚可辯稱是要突破框框、有破才有立，但負責為廣告把關的究竟在打甚麼瞌睡？

內地近日還爆出兒童繪本風波，有的刻意凸顯男童下體，又有繪本出現男童問：「姐姐，你好漂亮，你的汗是甚麼味道呢？」並捧着姐姐的手來舔舐，而那姐姐竟一臉陶醉。另外，又有主要供中小學師生使用的字典，在解釋「玩」字時，竟以「戲弄女性」作為例詞。凡此種種，是不是香港黑暴、黃人那種多方滲透，在多個不同渠道上對大眾搞黃色思想洗腦，甚至有所謂大學教授以「自由×」來荼毒下一代的翻版呢？值得深思。