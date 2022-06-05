住屋是市民基本所需，但本港樓價貴絕全球，輪候公屋已是基層唯一選擇。惟公屋平均輪候時間逾6.1年，是1999年以來最高。港府雖表示覓得約350公頃土地，可滿足未來10年30.1萬個公營房屋需求，但遠水不能救近火，而最令人困惑的是，公屋竟然有不少空置單位。

有團體估計，本港有多達874個樓齡逾40年的公屋單位處於空置狀態，近半已丟空逾一年，其中30%空置逾兩年，期望政府善用資源。政府隨後回應上述情況是編配流程中正常現象，會堅守善用公屋資源的原則，盡快把可供出租的單位編配予各類公屋申請者。

回應並未顯示房署改善的決心，亦令人產生得過且過的觀感。誠然，800多個單位要有一定比例的空房做緊急備用，但公屋輪候隊伍數以十萬計，絕不會一個都批不到，政府應加強申請者與公屋配對，檢視分配流程，並對這類空置單位加強宣傳，加快批出。亦應積極打擊濫用公屋、加大力度巡查、收回長期無人居住單位重新分配，更要開誠布公發放公屋空置的資訊，以加快上車效率，善用珍貴資源。

而4年來房署亦未重視申訴署2018年在調查報告指屋邨儲物室空置率高、無及早研究將儲物室改作住宅、大量閒置「空格位」等問題，未採取適切措施，浪費公共資源。房署應緊密跟進獲審查組批准改建作住宅單位的儲物室和「空格位」之改建進度，符合條例改建成住宅的必須盡快動工。

公屋緊絀，不少人更居於租金貴、面積細且環境惡劣的劏房或籠屋，居住環境遠比公屋差，故每一個公屋單位都應盡快分配使用，市民早一日上樓就早一日解困，期望房署真正急市民所急，以結果為目標。