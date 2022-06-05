在《港區國安法》法律論壇上，律政司司長鄭若驊鮮有地引用古籍金句：「安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂。」好一句「三不忘」，「危」、「亡」、「亂」正正點出本屆政府施政敗筆所在。金句出自《周易‧繫辭下》傳孔子所言，警惕管治者須警鐘時刻長鳴，心繫天下安危，常存憂患意識。

「安而不忘危」說得多好啊！特首林鄭上任之初，被表面昇平沖昏頭腦，把國家領導人表彰前特首敢於鬥爭的勇於擔當拋諸腦後，推行綏靖主義路線，搞所謂「大和解」，與中央肯定及支持的對敵鬥爭方針徹底違背，遂使新埋班的行政會議廣納不堅定的和非忠誠的愛國者。用湯家驊之言形容，是「民主派加開明派，再加第三路線，人數是歷屆之冠」，泛民最大政黨的軍師被吸納入局，成為局長和行會成員。試問這樣成分組成的火車頭，香港豈能全面準確貫徹《基本法》？組織路線如此，政治路線必然失敗，可是林鄭既忘危，自然看不到危。

「存而不忘亡」，林鄭就是不知滅亡的危機就在眼前，並甘之如飴，取消中央政策組滿足亂港派，不經諮詢便增50億元教育撥款，不續控非法佔中700多名亂港疑犯，撤銷4,300萬元政治黑金案，便以為敵對勢力會投誠，怎料原來是「捉隻老鼠入米缸」，自取滅亡。

「治而不忘亂」，林鄭盲目沉迷短暫的蜜月期後，反中亂港及「港獨」勢力得勢不饒人，看準林鄭外強中乾，推動港版顏色革命城市暴動奪權。林鄭卻以為用退卻妥協便可求和得安，結果自然進一步坐大敵對勢力氣燄，中大、理大被佔，區議會失陷，自亂管治。鄭若驊欲言又止，筆者藉箸代籌，在留白處添上墨彩，好讓港人痛定思痛，認真記取施政失誤的沉痛教訓。