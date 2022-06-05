本報關心時事關心社會關心你！事實擺在眼前，本報比食安中心更關心市民健康，而經本報揭發嘅例不虛發。尋日揭發疫下潮物布口罩甩色、水銀超標危害健康！各位，大家如非善忘，舊年5月本報揭發市面生蠔存在食安問題，獨家報道多個街市海鮮檔無牌出售盒裝即食生蠔，經檢測後，發現重金屬超標及含有禁用嘅抗生素氯霉素，嚇到老朽忙不迭把雪櫃內兩大盒即食生蠔棄之！依家老朽又要將一啲五顏六色嘅布口罩摷出嚟，然後狠狠地丟向垃圾袋！

疫情兩年多以來，口罩成為出門必需品，不少口罩專門店琳琅滿目，七彩繽紛，吸引唔少人幫襯！老朽人老心仍花弗，都鍾意戴吓啲別具一格嘅口罩以及一啲設計特別嘅口罩，貪其得意，亦覺得自己跟得上潮流也。呢，有啲家長亦偏愛為小朋友戴上唔同花款、圖案鮮艷嘅口罩，又係貪靚貪好玩，為小朋友拍照擺上臉書，係幾得意呃到Like㗎！

哎呀，原來出事啦！本報委託專家測試市面多款布口罩嘅重金屬含量，結果令人嚇了一跳，全部樣本水銀超標，最高超標逾640倍！亦有樣本含鉛量超標近7倍。專家提醒，顏色愈鮮艷嘅布料，含重金屬機會愈高。醫生則指出，水銀及鉛均可透過皮膚吸收而致慢性中毒，恐損記憶，也會導致腎功能受損，對兒童發育影響更大。

阿哥！唔通避得過病毒，卻避唔到中毒？經本報揭露布口罩危機重重，相信家長必知所警惕，唔會因貪靚而為小朋友戴上花花口罩！老朽亦心血來潮，喺床下底摷出當年政府派嘅「阿婆底底口罩」，本屆政府原來都有一點點值得緬懷之處！

當然，經本報提醒，庸官好走快兩步，從速巡查街店攤檔，檢走劣質布口罩，以保障市民健康。