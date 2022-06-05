上周提到，美國對兩岸關係政策，由原來的戰略模糊，發展到今天的戰略糊塗，但這只是美國外交進退失據的案例之一，情況原來不止於西太平洋。美國所在的美洲，華府一直視之為「後花園」，過去盡享地緣政治的優勢，最近由美國做東的美洲峰會，本來是美國展示外交實力的最佳平台，怎料卻成了小學雞式的外交鬧劇。

美洲峰會源自90年代，原來目的是實現老布殊總統倡議的美洲自由貿易區，希望打造一個暢通無阻的美洲經濟圈，以自由貿易之名，由天然資源到工業生產再到市場，美國發揮其強大的金融和科技力量，令美洲各國完全融入美國的經濟體系。雖然後來美洲自貿區的倡議不了了之，但美洲峰會就成為外交傳統，每隔3到4年，各國輪流做東道主。

今年美國作為東道主，正途是向各參與國領導人廣發英雄帖。怎料總統拜登忽然民主教父上身，拒絕向古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜發出邀請，理由是他們「不夠民主」，拜登更擬邀請委國反對派領袖瓜伊多出席。美國意識形態先行，無視外交禮儀，不論在全球事務或是區域事務，都用拉幫結派的做法，立即引起美洲多個國家的不滿和抵制，有的表示領導人不會出席，有的公開杯葛會議，阿根廷總統費爾南德斯更打出「沒有成員國被排除在外」的口號，建議在同一地點和日期舉行「反峰會」。

可能美國立國歷史尚淺，或是當今美國領導人的水平江河日下，似乎未能理解到「團結大多數，打擊一小撮」的基本外交和政治邏輯。如果拜登政府是有為的，應該好好團結美洲各國，辦好一次團結的峰會以彰顯美國的實力，而不是借峰會來打擊、孤立別國。拜登主動放火，現在騎虎難下，如果美國堅持不讓步，峰會將有多國缺席或派出次級官員應酬，場面十分難看；如果美國讓步，亦將嚴重打擊其外交威信，更影響民主黨中期選舉選情。

問題的核心，是美國政客嚴重高估自己的實力，以為美洲各國都似加拿大般無條件地忠心於自己，更以莫須有罪名打壓別國，在別國扶植有利自己的反對派，但其他國家看在眼裏會有甚麼感想？會否他朝君體也相同？再加上美國的倡議口惠而實不至，美洲各國各自暗打算盤，不再願意追隨這個「盟主」。

常說天佑中華，我國和平發展雖然遇上不少阻力，但敵人的低級錯誤往往為我們帶來機遇，前有特朗普亂打貿易戰，今有拜登亂打外交戰，「敗家仔」不斷丟失由老布殊和克林頓留下的政治遺產。這次拜登激起美洲各國不滿，為中國送上好牌，未嘗不是拉攏美洲國家合作的好機會，最近阿根廷與中國簽署購買一個批次的梟龍戰機是一個好例子。中國方案質素優價錢合理，而美洲國家又有大量中國需要的天然資源和農產品，雙方在公平互惠的原則下一拍即合，實現共贏，進一步削弱美國的霸權。