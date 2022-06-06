功夫茶：無能港府唔識寶　歷史遺迹當雜草

社會經濟要發展，人要進步，就要向前看，掉低名為「過去」嘅枷鎖！之不過，向前看並唔代表可以背祖忘宗，做人始終唔能夠忘本，要懂得飲水思源、毋忘歷史，所謂以史為鑑，先可以吸取教訓！講到歷史，香港查實有好多文物遺迹，都極具歷史價值、建築價值乃至社會價值，可惜現屆政府唔識寶，歷史遺迹當雜草，就好似位於深水埗嘅主教山配水庫，之前就差啲被清拆，幸經本報以及其他媒體曝光事件後，最終幸免於難，依家仲變成旅遊景點添！

人要進步，就要識得「經一事長一智」，懂得知錯能改，先唔會重蹈覆轍！殊不知，港府有啲官員似乎唔明白呢個道理，做事得過且過，呢頭補完鑊，嗰頭又衰多鑊，結果啲窿永遠補唔完。呢！位於尖沙咀彌敦道190號嘅戰前轉角洋樓，足足有成85年歷史，喺日佔時期曾被日軍徵用，亦係戰時華人同日軍周旋、華人互助求存嘅歷史遺迹，非常矜貴。咁都唔止，嗰幢洋樓首任屋主嘅兩名兒子，仲憑藉該處嘅地理優勢，觀察日軍船隻活動，秘密為英軍提供情報，最終因為被揭發而犧牲，都可算係英烈，為呢幢洋樓額外增添意義！

點估到，呢幢咁有價值嘅洋樓，竟然只被評為三級歷史建築；喺去年年中，更傳出拆卸圖則獲批嘅消息，嚇到外界目瞪口呆！港府唔做嘢，民間人士咪只好自己做；由多名民間保育人士、建築師、歷史專家同學者組成嘅團隊，經過長時間調查，又翻查歷史文獻，又訪問首任屋主後人，卒之完成咗關於幢洋樓嘅《文物價值評估報告》，促請當局重新為洋樓評級至一級歷史建築，並且探討更好嘅保育方案。

話說有關部門當初將呢幢洋樓評為三級歷史建築嗰時，肯定都有徵詢過專家意見，何解大家都係專家學者，政府專家同民間學者嘅意見，可以相距咁遠呢？實在令人費解！會唔會係當時評級工程過於浩大，以致於政府專家唔小心忽略咗一啲細節呢？姑勿論誰是誰非，今次事例再一次凸顯出有關部門成日強調要「活化、保育」文物遺迹，原來都係得把口講，噏得就噏！

講到底，縱然社會要發展，係咪連一幢小小嘅洋樓都容納不下？拆咗呢幢洋樓，塊地又足夠起幾多幢公屋呢？雖則話香港係彈丸之地、地小人多，之不過急住要清拆嘅建議物一啲都唔少，例如一啲僭建、違建咁，有排都未輪到歷史建築啦！再講，香港山明水秀，好多地方都值得港府去發展，好過畀啲村霸、惡霸肆意侵佔；就算要舊區重建，查實都有好多唐樓、危樓有待清拆，何解港府偏偏鍾意冇嗰樣整嗰樣，專向歷史建築埋手呢？高手在民間，港府與其「冇料扮四條」，倒不如聆聽民間聲音，總好過胡亂施政，搞到天怒人怨嘛！