正論：海岸被垃圾包圍　嘆香港前景淒迷

海洋孕育無數生命，維港是香港開埠百多年以來的天然寶藏，除了帶來無限商機，亦是船隻遮風擋雨的好地方，可是日漸褪色的香港，連海岸也守不住，海上垃圾充斥，與陸上垃圾夾擊環境，其中又以破壞環境的膠樽最令人頭痛。

昨日是「世界環境日」，但環保團體公布的數字，卻顯示香港在這方面大落後，該團體連續三個年度發起灘岸「飲品膠樽品牌調查」，過去一年檢到43,726個廢膠樽，創下新紀錄，五大中港膠樽品牌佔總量超過一半 。飲品製造固然在減塑上欠缺承擔及積極行動，但政府沒有嚴格的監管，等於無人駕駛，出事是意料中事。

正如該團體所言，廢樽愈多，責任愈大，三大飲品巨頭曾公開承諾將會回收七成賣出的膠樽，事實上遠遠未達標，有些甚至數據也欠奉。飲品商回收成效低至聊勝於無。個別國際品牌雖然承諾會多採用環保容器，但其在香港的特許經營商，卻未見有採取。當然，回收亦非解決塑膠污染的最佳方法，治標不治本，塑膠包裝用量、減塑目標、重用包裝等做起，才能夠源頭減廢。

港府在立法管制膠樽生產方面，遠遠落後先進地區，恍如第三世界，去年5月雖進行公眾諮詢，立法只聞樓梯響，一直未付諸實行，現屆政府即將交棒，新一屆政府相信最快要等到下半年才交付立法會審議。其實就算未立法，行政方面都有方法加強防治，區域海洋垃圾污染防治，例如環保署與廣東省生態環境廳在2016年成立「粵港海洋環境管理專題小組」，研究海漂垃圾議題，並建立「海上垃圾通報警示系統」。環保署與深圳市生態環境局亦於2021年起在深港水域試行類似通報系統，萬事起頭難，即使成效初期未必理想，起碼跨出正確第一步。

相比起來，其他部門就未見有積極出手，例如海洋垃圾清理，牽涉跨部門，就變成你推我讓，找不到部門出來承擔責任，總不成次次要市民義務幫手執垃圾吧？這方面陸上垃圾亦然，總之無論海陸市民的視野範圍，幾乎日日見到垃圾，就算放假去到海灘，也對漂流而來的垃圾膠樽苦笑，即使有組織發起義拾，但垃圾排山倒海湧至，我們的海岸線淪陷是意料中事。

香港變成垃圾港，究竟責任誰負？特區每一屆政府喊很多假大空的口號，但基本上期票都未能兌現，例如房屋問題，一屆拖一屆，給市民假希望，大家其實都不會這麼天真，單單看連環境衞生都搞不好，又怎會相信官員有能力開山劈石去完成使命？海上垃圾危害生態，陸上垃圾直接禍及市民健康，老鼠周街走，可以散播疫毒。是垃圾阻礙官僚視線，還是他們根本沒應有的視野？獅子山上向下望，處處垃圾山，連維港也是廢膠樽漂浮，香港就算將來走出疫禍陰影，若果未能解決垃圾圍城問題，前景還是一片淒迷。