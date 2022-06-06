世界視線：對台表述彈弓手　美國戰略弄玄虛

美國國務院網站早前兩度修改美台關係事實清單，在台灣獨立問題上「彈出彈入」，刪除「不支持台灣獨立」的字眼後又悄悄補回。事件反映美國在台灣問題上不但小動作多多，更是搖擺不定及朝令夕改，甚至試圖放棄中美3個聯合公報作出的承諾，但再多掩眼法亦難以扭轉兩岸軍力的懸殊對比。

相較於上月5日的版本，上月28日更新的美台關係事實清單中，加入曾經刪除的「美國不支持台灣獨立」表述，並加回「美國反對任何一方單方面改變現狀」及「期待兩岸分歧以和平方式解決」，但「承認台灣是中國一部分」則沒有補回。與此同時，新版本保留「美國將依循台灣關係法，提供給台灣維持足夠自我防衞能力所需的防衞物品和服務」並新增「美國將維持能力，以抵抗任何訴諸武力或用其他形式壓迫、危及台灣安全和社會經濟制度的行為」。

美台關係事實清單的字眼改動，可能是呼應美國國務卿布林肯上月26日的對華政策演講。他重申美國不支持台獨，但反對任何單方面改變現狀的行動。另一個原因可能與解放軍上月6日至本月1日共4次在台灣周邊海空域演習有關，其中兩次是上月6日至8日，以及25日，均發生在美台關係事實清單兩次修改期間內，開宗明義針對美台勾連活動。

雖然美國表明反對台獨，但僅限於台方以修憲、公投等政治手段實現法理獨立，並不反對台獨勢力及政客的其他活動，甚至給予各種支持。對美國而言，台灣維持不獨、不統、不武的「三不」現狀便是事實獨立，更符合美國利益。在近年的美台交往中，華府一直游走在3個聯合公報中沒有明文禁止的灰色地帶，如派出現任官員及國會議員訪台，一時間令美台建交甚囂塵上，變相為台獨推波助瀾。

中美關係倒退，令推動兩國關係正常化的前美國國務卿基辛格多次發出警告。他日前指中美應該避免直接對抗，認為美國不應把台灣問題設為中美談判核心議題。不過，中美關係已回不去，基辛格的語重心長建議未必為白宮所接納。中美目前可以做的不多，只能避免全球最危險的台海火藥庫引爆。