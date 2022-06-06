台灣之於中國，烏克蘭之於俄羅斯是否可相比？

烏克蘭與俄羅斯是同文同種，蘇聯時期同屬一國，那時在聯合國裏，有獨立席位，反映着其主權獨立。蘇聯瓦解，烏克蘭與俄羅斯都分別獨立，是兄弟之邦，沒有從屬關係。俄羅斯之出擊烏克蘭怎樣說都是侵犯了烏克蘭的主權，俄羅斯也只稱是特別軍事行動。一是特別不是正常；二是軍事，不涉政治其他。假若俄羅斯真的佔據烏克蘭部分領土，只能是當地民眾用公民投票來作法律處理。一如蘇格蘭之可公投脫英。但總的來說，未必為國際所接受。國際上的擔心是，若一國主權可以用公投來侵犯，全球不少國家，都會感到國家安全的威脅，分裂的風險。

台灣從來是中國的領土。荷蘭侵台，鄭成功將之打走。鄭成功攻台是為了復明，不是割據獨立，清朝收復，是回復統一。甲午戰後日據台灣，是中國國土被佔，日本戰敗，台灣也即回歸。國民黨退守台灣，一如鄭成功，並沒有把台灣獨立於中國之外。台灣之於中國內地，不過是歷史問題未解決，不涉主權分裂。

俄羅斯攻烏克蘭可有多條道理，若戰後不退，便還屬侵略，部分烏克蘭土地獨立歸俄，仍是將烏克蘭分裂，不像克里米亞那樣收回送出的領土。中國大陸若攻台灣，一屬中國內部政治；二是為了國家統一，理直氣壯。但是同胞骨肉，盡可能不要動干戈。若台灣政府台獨化，與外國勢力勾結，企圖割裂中國國土，武統便難免。若不動武可解決台獨，便應不用武。

烏克蘭的問題是納粹化，在國內迫害俄裔人民，俄羅斯有一定道義要干預。干預不成要動武，還是應如中國與越南之戰，只是軍事行動。台灣的問題是台獨化，效果與納粹化相同，都是用極端的政治否定歷史。

不過，烏克蘭的納粹化是瘋狂的排斥和鬥爭俄裔國民和俄羅斯。台灣的台獨並沒有軍事化，政治上只是依賴美國支持，用教育宣傳洗腦和用民選權力改變政制政體，不是顏色革命，而是在現有政治體制程序裏顛覆。台灣的軍隊獨立於台獨勢力之外，正因如此，要去台獨化不能靠軍事力量，而是政治。沒法從內部抗衡台獨化，便只能從外部用威嚇和在必要時採取經濟與外交封鎖圍堵的方法打擊台獨政權，但最根本的還是教育與統戰。這方面還大有文章可做。