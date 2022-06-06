國民黨中的政治老滑頭、黨主席朱立倫，本月2日起訪問美國11天。較早時輿情分析，朱立倫此行的重要目的，是要讓美國人對他「照肺」，看看他為美國當狗的忠誠態度是否和民進黨的蔡英文相當。再過一年多，台灣又要「大選」，不管誰勝出，都要得到老美的祝福才行，朱立倫此行就是要向美國表忠心。

美台之間歷史悠久的主奴關係，決定了台灣的「選舉」遊戲必須這樣玩。果然，朱立倫一下飛機就表示：「要讓美國朋友、全世界朋友聽到國民黨的聲音，了解國民黨從頭到尾一致親美立場沒有改變。」他還說，國民黨捍衞、保衞台灣的立場絕不改變，對於自我防衞的要求、保衞台灣力量的增進，這點也跟美方想法一致。

國民黨「從頭到尾親美」，這是歷史事實，也是國民黨的「政治現實」。國民黨一直親美、靠美、維護西方列強，特別是美國在華利益、與志在解放復興中華民族、推翻「三座大山」的中國共產黨打了幾十年的仗，被「趕到台灣」，之後以「割據政權」之名繼續親美、靠美或行分裂之實或妄圖「反攻大陸」，再為美帝戕害中華民族。

不過，台灣社會的政治狀況今昔不同，國民黨親美的模樣也有些不同。當年蔣家王朝的「威權時代」，國民黨「親美」口頭上不好意思那麼「狗」、那麼無恥，有時還要「扮有性格」。台灣照搬美國模式「民主化」後，政黨輪替，更加方便美國操控台灣，民進黨、國民黨就爭相向山姆大叔表忠心、傻賣力，積極配合美國打壓中國、分裂中國。

對美國而言，在掌控擺弄台灣這枚棋子中，分為兩顆棋子——國民黨和民進黨，老美扔出一塊狗餅讓兩隻狗爭。這些年，民進黨、蔡英文似乎更為得寵，因為他們赤裸裸的要搞「台獨」，跟大陸對着幹；國民黨則一面玩隱性台獨，一面和大陸玩「反統戰」。這樣的滑頭，山姆大叔有些不放心，這不，朱立倫就要屁顛顛的跑去有所解釋。