由於長期受到西方文化和輿論的宣傳洗腦，世界上不少人包括部分中國人對美國總是有一種莫名其妙的好感甚至崇拜，認為美國不管做甚麼事都是對的，也認為美國可以永遠維持霸權。其實了解歷史的人都知道，美國基本上是靠種族滅絕政策、奴隸制度和戰爭起家，其短短250年歷史，可謂充滿原罪和惡行，絕不是有些人所想像的那麼正確和偉大，美國霸權也絕不是有些人所吹噓的可以永遠維持。

美國一直以「山巔之城」自居，認為本身在道德上和政治上優於所有國家，所以全世界都必須服從美國利益，配合美國政策，任何國家不聽話，美國都有權進行經濟制裁甚至武力干涉。他們將這種強盜邏輯包裝成「替天行道」，殊不知美國本身就帶着種種原罪和惡行，根本沒有資格替天行道。過去的醜史姑且不提，今天美國依然存在各種問題，例如種族歧視、槍枝暴力、社會不公、貧富懸殊等等，可謂盤根錯節，積重難返。政客們無心也無力解決內部問題，反而不斷將禍水外引，到處製造事端，挑起紛爭，搞得全世界都不得安寧。

有人做過形象的比喻，美國就像一名彪形大漢在街上大搖大擺行走，從來不會為其他路人讓道，因為他相信別人會讓他，即使撞到別人也絕不會認錯。正是這種霸道心態，導致老美愈來愈狂妄，愈來愈目中無人。特朗普開口閉口「美國優先」，令人見識了何謂自私自利；拜登揚言「美國回來了」，更令人見識了何謂狂妄自大。不同的是，特朗普再狂也不敢同時挑戰中國和俄羅斯，而拜登卻想同時對付兩個大國，其底氣究竟從何而來？

說穿了，美國根本沒有能力同時對付兩個大國，否則不需要到處拉幫結派，連拜登老頭也要親自出動。尷尬的是，不管美國如何威逼利誘，也沒有多少國家願意選邊站隊。以制裁俄羅斯為例，除了西方陣營之外，世上絕大多數國家都沒跟隨。至於拉攏亞洲國家圍堵中國，更是應者寥寥，來來去去只有日韓為美國搖旗吶喊。

事實證明，美國既高估了本身實力，更高估了影響力。尤其當中國強勢崛起，中俄關係日益緊密，美國再也不可能像過去那樣橫衝直撞。近百歲老人基辛格不斷苦口婆心勸說華盛頓與北京開展對話，減少對抗，拜登老頭到底是裝糊塗，還是真糊塗？