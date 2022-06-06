俄烏局勢看似陷入膠着，但誰都知道，這場戰爭是俄羅斯與美國為首的西方國家之戰，烏克蘭只是棋子，俄羅斯明顯已經擺脫美國為首的制裁，站穩腳跟，皆因有天然氣優勢，又使出以盧布結算一記妙着。打持久戰對俄國未必無益，但對西方國家肯定不利，尤其是歐洲天然氣價飆升，導致劇烈通脹，根本很難繼續耗下去。這就難怪，法國總統馬克龍放軟身段，表示西方國家絕對不可羞辱俄羅斯，才能在俄烏戰爭結束時改善俄羅斯與西方國家的關係，甚至有意擔任調解角色，為停戰作出鋪墊。

姑勿論如何，在這場戰爭中，如果說俄羅斯損傷一千，西方國家亦自損八百，烏克蘭更是最大輸家，整個國家滿目瘡痍，經濟崩潰，唯獨是總統澤連斯基賺了名氣。不過，這場戰爭影響極為深遠，絕對不止是俄烏兩國的事，甚至牽扯到台海局勢。在美國霸權受到中國極大挑戰的今天，美國借烏克蘭對付俄羅斯，急欲肢解對方，下一個目標便是中國。惟有除掉中俄兩強，美國霸權才得以苟延下去。

當然，美國必會利用台灣這枚棋子攪局，挑起禍端，一旦台海開戰，西方必會發動金融戰，對中國全面制裁。香港作為中國對外窗口，又是國際金融中心，絕對無法獨善其身，新政府益發顯得任重道遠，也是造就武官治港格局的最大原因。

消息指，特首辦公室主任、維護國家安全委員會秘書長陳國基，將出任新政府政務司司長一職。陳國基是入境處出身，回歸後曾於駐京辦入境事務組工作，深得中央器重，而且同李家超一樣被美國制裁，可說再無後顧之憂。顯而易見，當局正逐步為一旦開戰做好準備。所謂有備無患，防患未然，太平盛世永不終結這支歌仔已經落伍了。