古人說：「能知三日事，富貴萬千年」，事實也確是如此。慢說普通人，就算強如美國中央情報局，想預知兩日後的事情也不易辦到。今年初，俄羅斯與烏克蘭戰爭開始時，中情局推測烏國的首都基輔，會在48小時內失陷，結果開戰至今已逾百天，基輔還是好端端的。

不過，中情局做不到的事情，不代表沒有人能夠做到。北京中南海之內，恐怕就潛伏着一批「最強大腦」。他們甭說三天，就算是三年後的事情，往往都能精確料到。

2018年，美國掀起對華貿易戰，白宮磨刀霍霍，一派要把中國打到跪地求饒的模樣。單看表面實力，確是美強中弱，當時很多人不明白，北京何來如此底氣，敢與華盛頓硬磕到底？但踏入2020年，全球爆發新冠疫情，其中以美國所受的傷害最深，正因如此，華府對中國的醫療以至其他產品，也就愈趨依賴。到2021年，貿易戰開展三年之後，雙方點檢成績，中國完勝對手。事實證明，中南海的最強大腦，當真能決勝於千日之外。

2019年，新冠疫情在中國武漢爆發，北京的處理方式一度讓世界嘩然。決策者開創歷史先河，全面封鎖一座有千萬人口的城市，全國其他地區，遇有大規模的疫情爆發，也一律要停工停產，實行「動態清零」。當時有無數外國評論者批評，中國的措施近乎瘋狂，注定要失敗。但疫情爆發至今兩年多，北京卻清楚向世人昭示，中國是全球疫情控制最好、經濟增長最快的地方。

去年，中國開始大量囤積小麥、粟米，此舉也曾讓人費解。時至今日，人們終於恍然大悟，原來最強大腦早已預見到，世界將陷入糧食危機。