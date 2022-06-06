內地教材新聞不絕，近日有網民發現有詞典在解釋「國家」一詞時，引用恩格斯的說法，以「統治階級對被統治階級實行專政的暴力組織」作為解釋，被指「感覺有點反華」，負責編修之人究竟是思慮不周還是內有文章？

凡從事文字工作的，除非是呃飯食之流，否則定必字斟句酌，縱然缺乏李白杜甫之才，也會推敲一字一句將令受眾有何感受、產生何種影響。涉事詞典負責編修之人對文字有那麼不敏感嗎？抑或有人高估了求教啞老師的民眾，他們對於複雜世事的理解能力，尤其是小小學生對資本主義、共產主義等思想的理解程度？

世上有諸般關於「國家」一詞的中性解釋不去用，偏要選一個帶有主觀看法的來編入詞典，卻沒有提供恩格斯說出此等看法的背景資料，好讓讀者知清來龍去脈。如果說此等編修詞典手法也能稱得上適當的話，那麼在解釋「女人」時，也可以引用另一位哲學家尼采的意見，解釋為「前往見面時，不要忘記帶上你的鞭子」；在解釋「廣告」時，則可引用讀哲學出身的棟篤笑表演者黃子華，在一場演出中跟現場觀眾開的玩笑：「哦，即係專門呃人㗎啦。」

世上雖有《魔鬼辭典》、負能量語錄等，以盒子外思考的方式來重新解釋某些字或詞，但如果在編修一本主要供中小學師生使用的詞典時，竟也用上了這種需要讀者具備足夠的人生經驗與社會觀察，才可好好消化和理解的字詞解釋，即等於要連加減數也未學會的人士，立即跳級去學微積分。

有指近日翻出的問題教科書，不少也是出版經年，何以過去不曾為人所關注。日本兵庫縣尼崎市一所小學，畢業證書上的校名錯了4年才被發現，根據心理學的旁觀者效應，這根本沒甚麼值得感離奇。