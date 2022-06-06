長沙灣福華街一劏房業主濫收租戶水費，違反《水務設施規例》第47條，早前被判罰款5,000元，成為規例自去年5月修訂及劏房租管今年1月生效以來，首宗被定罪的個案。筆者作為告別劏房行動召集人，歡迎今次法院的裁決，但劏房戶被濫收水電費情況普遍，事件只是冰山一角，水務署及差估署應加強巡查執法，檢控濫收水電費個案，藉此打擊濫收水電情況及提升阻嚇作用。

全港現時有約11萬劏房戶，屬於弱勢社群，議價力低，面對不公平的對待，往往敢怒不敢言。據發展局今年4月數字，過去5年以來，水務署共收到56宗懷疑劏房濫收水費投訴，但實際個案應更多。

過往濫收水費之所以鮮有成功檢控個案，是因為需由劏房戶舉證，部門才去跟進，加上當局對《水務設施規例》和劏房租管條例宣傳不足，造就執法上的障礙。無論是水務署或負責執行劏房租管的差估署，都應更主動執法。況且，今年1月已實施的劏房租管相關條例，已訂明自1月起新租約，業主要求住戶繳交水電費時，必須向住戶出示水電費繳費單副本，並須提交書面帳目，顯示經攤分的帳目總和，沒有超出繳費款額，沒有遵從兩者都屬違法。

當務之急是部門應加大宣傳，把今次案例細節向業主租戶推廣，讓業主不敢以身試法，讓更多租戶知道自己權益。筆者之後亦會在立法會改善基層住戶居住環境事宜小組委員會，作出跟進。

打擊劏房炒水炒電、有效落實劏房租管與興建過渡性房屋等支援措施，都只是暫時紓緩基層市民的住屋困難。長遠而言，政府必須在土地及房屋政策中尋求突破，多管齊下覓地和造地，以解決房屋荒的困局，讓基層市民擁有真正的安樂窩。