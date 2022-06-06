早前立法會大會通過了「改革公務員制度，提升政府效能」的沒約束力之議員議案，毫無疑問，此議案反映民怨，直抒民憤，迅顯民意，大得民心。議案通過後，對政府問責班子帶來一定的改革壓力，對此，公務員事務局局長聶德權也不得不認同議員的議案要求，同意需進一步改革公務員制度。

議案通過後，問題便來了。答允與時俱進改革公務員制度的聶局長任期只餘一個月，且正值新舊兩屆政府的交接期，一切的改革注定是來屆政府的工作。那麼，議案的能否實施、如何貫徹、計劃如何、要實現甚麼改革計劃、有何改革的時間表和路線圖，則全賴立法會議員的跟進了。

市民未見到改革公務員制度要實現甚麼結果及達到甚麼目標，但必先要看到在愛國者治港大原則及選舉制度改革下產生的立法會及議員們，如何監督政府、促進政府施政改革。那麼，特區政府如何回應和處理立法會大會通過改革公務員制度的議案，便是一大考驗了。請議員們必須重視這一「考牌」，交出合格的答卷，勿讓滿懷希望的市民失望。

公務員制度改革，有5個關鍵位尤須議員抓改革的牛鼻子：其一，上樑不正下樑歪，改革問責制須先問領軍發號者。試問林鄭不宣布「公務員在家工作」，公務員敢嗎？不要錯怪下者。其二，官官相衞，獎奸罰忠。是誰給縱容連儂牆年多宣暴還獲升職加薪？試問那些盡忠職守的公務員怎麼看？其三，執權柄者「佔着茅坑不拉矢」。下屬各級公務員便「睇頭」，「走精面」兼卸責，港台改革便是好例子。其四，長期「政治中立」的洗腦早已荼毒了公務員的服務意識。其五，必須徹底掃除「手袋黨」或「AO黨」等圍爐團夥。