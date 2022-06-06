媒人講大話，補鑊用泥搽。呢句廣州俗話老朽覺得很有意思，以前啲媒人婆，經常喺介紹婚姻時說過頭話，為了封媒人利是，甚至乜虛假騙人嘅話都講得出口，好比說補鍋不用金屬，只用泥土來搽咁荒誕！呢，用魯迅嘅話，就係：中國人的不敢正視各方面，用瞞和騙，造出奇妙的逃路來，而自以為正路。在這路上，就證明着國民性的怯弱、懶惰，而又巧猾。一天一天的滿足着，即一天一天的墮落着。

魯迅嘅語氣，也許重了些，不過，如果細心睇吓港產官僚喺推行政策嘅保守，船頭驚鬼船尾驚賊，以致一事無成，又會覺得魯迅觀察入微，確是如此。各位，本港疫慌逾兩年，港人喺政府防疫寬緊無度下早已被玩殘！有專家指疫情終會邁向風土化，本港逐漸進入復常階段；惟近日來疫情反彈，現階段不宜通關。亦有專家指出，病毒雖持續傳播，但因群體免疫，以及可彌補防感染功效下降缺口嘅新疫苗出現，令本港「唔會出現大型爆發」。

事實上，社交距離措施放寬後，疫情膠着並無反彈，亦冇出現高危人士重症及死亡個案。商經局局長邱騰華仍堅稱喺通關問題上要審慎處理，仲指內地近期盡力控制疫情，香港不能只顧單方面嘅利益。環顧周邊地區如日韓，欣然與病毒共存都相繼開關迎客，像星洲更早撤口罩令，入境後亦不必隔離。正如本報「正論」指出，整個亞洲基本上已對外開放，歡迎旅客入境，只有自詡國際大都會嘅香港仍在閉關自守，關卡重重，彷彿另一個世界。禁慾過久難免會蠢蠢欲動，嘻！港人原本三五七日便大嚷「又要飛喇」！以前縱慾過度，依家卻壓抑過甚，連開放沙頭角禁區遊，都興奮到好似鏡粉撲演唱會飛咁，7月團甫推出即售罄，飢不擇食，果然！