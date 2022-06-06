跨越「反中亂港」的歷史亂局，兼逢開啟「五十年不變」下半場新格局的歷史責任，新一屆政府扛上「由治及興」的歷史使命。在這波改革征程中，既要落實「愛國者治港」原則，重組管治架構和施政作風，提升管治「硬實力」，還需跨部門組建訊息傳播平台，以「軟實力」迎擊海內外「認知戰」、「話語戰」和「價值戰」。當中，香港電台的角色地位和表現舉足輕重，但港台未來將往何處走？

現任和候任政府與立法會同心合力，掃除政府換屆期間可能出現的阻障延宕，當中的管治架構重組方案更為關鍵，讓新管治團隊在特首委任狀尚待頒授、管治團隊仍在物色之時已率先起步，大膽改革、開啟良政善治新格局，都能有序落實。

雖說「為政不在多言，貴於實踐」，但新政府的施政構思，大多來自社會各界，亦是為了解決社會深層矛盾，因而需通過平台，讓各界都對政府的施政，看得到、聽得到、用得到和感受得到，對政策理念和是非真相，有正確的理解和認識，以及牢固對政府和政策的認同和信任，不易被「有心人」誤導或「洗腦」，杜絕過往政爭社運的禍根，維護國安。

作為文化軟實力，是非判斷和價值取向，對提升國家、身份、文化認同，以及塑造社會價值有重大意義，但觀點一旦形成、偏好一旦強化，就很難再「和理非非」地接納其他觀點，時效性很緊迫，但特區政府卻「去殖」不足，並且放任社會「戀殖」甚至盲目追逐西方標準，而自貶或放棄「中國香港」文化和價值的主體性，成為近年社會禍亂和港台風波的「幫兇」，教訓深刻。

作為政府部門，港台絕非單純的新聞機構，有責任協助貫徹中央交付香港成為中外文化藝術交流中心的任務，借助發揮中西文化交流的通道優勢，並與新聞處組建訊息傳播平台，完善香港的輿論環境和聲譽，主動面向國際社會和團結海外僑胞，講好中國故事，傳揚中國價值，引導國際媒體注意和認同中國觀點。

同時，港台要依法尊重並維護憲制秩序和「一國兩制」，並在管治及節目安排上，充分體現對這項凌駕性原則的理解。經過過去一年的整頓，港台運作和人事安排已回正軌，但整體而言，只能算是堵塞了紕漏，在針對假新聞等「後真相」亂象，積極性和建設性的國家或社會功能尚待提升，包括引導公眾思考和討論重要或爭議性議題，幫助社會尋求及凝聚共識。而更重要的是，節目雖已作調整，但仍應作「二次改革」，設定明確及可供評審的目標成效及相關指標，不僅作為內部評核，也為相關部門或政策提供一個整體性的檢視參考。

假新聞在網絡和社交媒體充斥並且導致社會偏激紛亂已禍患全球，港台應以業界身份，協助核實資訊真偽、拒絕報道假新聞，主動糾正社會上流傳的錯誤資訊，維護公眾利益。