世界視線：烏軍血戰死傷重　總統幼子獻計謀

烏軍在東部頓巴斯前線與俄軍血戰，奮力抵擋俄軍推進。烏克蘭第一夫人奧廖娜近日受訪時透露，9歲幼子基里爾向他的父親、總統澤連斯基提供軍事建議，包括採購裝備。奧廖娜的言論不但無法為兒子塑造神童光環，更有聲音質疑一個小童竟可為軍國大事獻計，難免令澤氏蒙上舉賢不避親的形象。

根據奧廖娜的說法，基里爾正在成長為一個政治家，他就像一個軍事專家，聊起軍事議題可以滔滔不絕。他在軍事領域提供不少建議，告訴父親應該購買甚麼型號飛機、坦克及直升機，並在西方國家援助的好壞有獨特見解。奧廖娜的言論可能是為了凸顯一家人關係密切，無所不談，並為兒子日後從政鋪路。但對烏軍將領而言，他們應該不希望把身家性命交付予一名9歲小童手中。

軍事指揮既是藝術，亦是一門融貫多個領域的專業學科。為將者亦需具備準確判斷、處變不驚及靈活多變的特質，否則難以在瞬息萬變的戰場作出正確決定，捕捉有利機會。兵學理論可透過在軍事院校浸淫而學得，但判斷力等特質需由實戰經驗累積。基里爾既沒有軍事教育背景，相信亦沒有上過戰場，軍事理解及知識可能是紙上談兵。他與父親的談話或是童言無忌，但傳入前線將士耳中，未免令他們寒心。

澤氏有心情與兒子閒聊之際，戰局卻不斷惡化。從現時形勢來看，戰線由北至南延綿逾千公里，俄軍控制烏克蘭20%國土，總面積近12.5萬平方公里，遠超荷蘭、盧森堡及比利時3國面積總和。在新一批軍援抵達前，烏軍被動防守的局面或未能改變，每天傷亡500至600人將持續一段時間，長此下去能否有力再戰甚至反攻亦是疑問。隨着烏軍將獲得反艦導彈，俄軍計劃先下手為強，發動兩棲作戰攻佔黑海港口敖德薩。

戰局愈趨險峻，頓巴斯失守恐怕只是時間問題，基輔軍政高層只能歇斯底里地要求更多軍援。澤氏幕僚阿列斯托維奇更放出狠話，威脅美國假如拒絕提供多管火箭炮，烏方將令美方見識歇斯底里的滋味。阿列斯托維奇如同一名無法滿足需求的嬰兒般嚎啕大哭，行徑令人側目。