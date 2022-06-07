正論：長期抗疫身心倦　專家多言更添亂

「好心做壞事」，這五個字用來形容現今特區政府及專家顧問的抗疫表現，實在貼切不過，不單止朝令夕改，而且眾專家一人一句，令市民實在無所適從，防疫與生死攸關，不聽專家言，恐怕染疫死亡，可是盡信專家言，左禁右禁又限聚，又如何生活下去？

當年被喻為沙士英雄之一，香港大學微生物學系講座教授袁國勇，抗新冠肺炎也當上政府專家顧問，頭戴着光環，勇於發言，一言一行更加令人關注，最初市民也抱着言聽計從的心態，對袁和其他專家建議盡量遵從，但漸漸發現，專家之言有時可以很離地，亦互相有矛盾衝突，例如打疫苗針的實效，到底要不要打第4針，甚至第5針，專家能給市民一個肯定的說法嗎？

隨着疫情緩和，不少防疫措施開始放寬，唯獨是口罩令依然牢牢未除，時值炎夏，戴着口罩莫說是運動，烈日下步行轉眼便會給汗水沾濕口罩，黏着口鼻，又焗又臭，苦不堪言，而且非常不衞生。在醫院數小時便要換一個，甚至要求除下了便最好丟掉，外科口罩是設計在有足夠冷氣的醫院和手術間內使用，並非供給人們戶外活動，香港的夏天特別漫長，差不多維持半年，就算捱到11或12月，原來想除掉口罩也不容易，因為專家不是怕你染新冠，而是擔憂會染上感冒傷風！

袁國勇領導的港大研究團隊公布研究結果，發現戴口罩、勤洗手及保持社交距離等措施預防新冠肺炎以外，亦減少呼吸道傳播疫病引起的敗血病，袁醫生的高見認為，由於市民長時間戴口罩未有接觸上述細菌及疾病，抵抗力會減弱，冬季流感高峰期感染個案可能急增，會增加醫療設施壓力，所以防疫措施仍要維持，即是今年內都要戴口罩。

正當700多萬人還在苦惱新冠肺炎疫情何時消退，專家已經快人一步，擔心冬季流感，令人啼笑皆非，袁醫生美其名先天下之憂而憂，但實際卻有點兒杞人憂天，對許多戶外工作人士，漫長夏天如何捱過戴口罩幹粗活，簡直是身心一大考驗，若果可以除下口罩，相信很多人都會歡呼，環保人士更加歡迎，多一個口罩棄置，地方多一分污染，至於注重健康人士，自己也會衡量戴口罩的利弊，不用專家諸多意見。若果說長期戴口罩會失抵抗力，那麼更應該盡快除口罩，讓身體適應細菌，而不是削足適履，永續口罩令。

普通人多話說不會有太大殺傷力，但作為政府專家顧問，發表專業意見卻極具影響力，政府會加以參考，若執行起來，要整個社會承受，店舖一家又一家關門，背後原因與防疫不無關係，能力愈大，責任愈大，所以專家更加要慎言，要考慮意見的可行性，以及可能受影響的市民。醫學專業被尊重，但畢竟疫情肆虐太久了，市民長期抗疫身心皆倦，香港已經夠亂了，懇請專家不要添煩添亂了。