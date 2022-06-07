功夫茶：扣撥款無補於事　快改革莫再遲疑

為咗提升港府行政效率，愈嚟愈多呼聲要求公務員制度設置關鍵績效指標（KPI），甚至要求公務員薪酬同績效掛鈎；的而且確，無論喺公營抑或私營機構，設立KPI都係一個大趨勢！之不過，係咪所有範疇嘅機構都適用呢？答案顯而易見，呢個世界又點會有「一本通書睇到老」！好多範疇嘅工作都並非簡簡單單就可以量化，有啲工作更加係重質不重量！就好似社福機構咁，唔通話收容得愈多人就愈好？自然係每一位受助者都得到充分照顧先最好！假如一唔達標，就話要扣減撥款，唔通少咗錢就會做得好咗咩？

呢嗱！本報早前率先獨家披露香港保護兒童會轄下嘅「童樂居」員工涉嫌虐童，引發全城哄動！截至目前，經已有27名女職員被警方落案起訴，而香港保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢，以及童樂居院長崔惠英亦已請辭。童樂居變成「童虐居」，本來保護兒童嘅機構變成虐待兒童嘅兇手，事件的確令人髮指，但除咗涉事員工有問題，當局監管不力先係最大責任！正當社會以為當局會引以為鑑，會檢討相關監管制度之際，竟然傳出社會福利署決定因應事件，扣減香港保護兒童會嘅撥款，金額達到約180萬元，佔總資助額超過2%。

社署就解釋，任何受資助嘅非政府機構，如果未能按有關規定達致合理嘅服務表現水平，署方可考慮終止或扣減撥款，而童樂居發生虐兒事件，已嚴重違反要求，再加上受虐兒童被安排入住醫院接受檢查期間，童樂居冇為佢哋提供住宿服務，所以決定扣減撥款。至於童樂居回應本報查詢時，都表示理解同接受，又強調全面接受獨立檢討委員會嘅5項建議，會陸續推出相關整改措施，同時會調度其他資源，確保童樂居營運不受影響。

就咁睇，社署嘅解釋好似好合理，至於童樂居喎，所謂「錯就要認，打就企定」，做錯嘢又邊有得佢話唔好。之但係，無論係香港保護兒童會抑或童樂居，本身都係慈善機構，並唔係咩大企業，好依賴政府撥款支持，就算話係生命線都唔過分；縱然可以食吓老本，功夫茶好懷疑童樂居所講嘅「其他資源」，究竟喺邊度調度出嚟！假如係通過削減其他開支嚟保持營運，會唔會有其他唔關事、盡忠職守嘅好員工因而受害呢？

看官們可能有疑問，唔通童樂居做得差，港府都要畀咁多錢佢咩？事實係，政府撥款嘅目的並唔係畀童樂居，而係等童樂居可以照顧更多有需要嘅兒童，換言之筆錢其實係用喺啲細路度，港府只需要確保筆款項用得其所，確保監管有力，確保涉事員工得到足夠懲處，而唔係加重童樂居營運負擔。假如扣減撥款就會做好啲係符合邏輯，咁現屆政府做得咁差，唔通納稅人交少啲稅，港府就會做好啲？