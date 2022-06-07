研究所正準備舉辦有關俄羅斯面對西方制裁的反制措施的研討會，從俄文文獻整理出有關俄羅斯反制措施資料顯示，俄羅斯的反制不單止考慮即時的應對，而是針對美國主導國際金融體系的眾多結構問題進行制度與政策的轉變，一是以此減輕西方制裁帶來的打擊；二是從結構上進行調整，改善俄羅斯國內與國外經濟的結構問題。後者若堅持並進一步深化，應可給國際金融經濟今後健康發展提供極為重要的參考經驗，也可協助俄羅斯的經濟逐步擺脫西方金融寡頭集團的控制，功在俄羅斯與全球。

最引人注目的是俄羅斯在實行外匯管制之後，把盧布與黃金掛鈎，排除市場金融資本對匯率的衝擊與操縱。3月至6月定為5,000盧布兌一克黃金，當時的價格相當於一安士1,600美元。由於盧布升值，今天的兌算率便相當於一安士2,400美元，高於國際市場價。由於外匯管制，盧布兌黃金的匯率不變，不受國際金價、美元匯率變動的衝擊，這樣可把國內國外匯率市場分隔，保持國內穩定。

而盧布的國外匯率則與俄羅斯出口的石油、天然氣，以至糧食、礦產、化肥相關連。俄方要求不友好國家用盧布支付，友好國家用本幣結算，這便大大提供了市場對盧布的需求，減少對美元、歐元等外幣的需求。或許不足以在全球範圍打擊美元，卻可以外貿來穩定俄羅斯的對外匯率，俄羅斯稱之為盧布的商品化。盧布的價值依靠本國出口貨物的收入，美國為首的西方金融寡頭集團便不能介入外匯市場與商品市場進行投機炒賣，美國聯儲局也難以美元的供應寬緊來操縱俄羅斯利率和經濟貿易。

俄羅斯在石油等商品國際市場上佔有主導力量，政府又新加對這些商品設立指數來釐定國內生產的行情。俄羅斯財政部推出組織化貿易的法規，要求在市場波動時，生產企業要向政府交易所出售25%生產的商品，以打擊囤積居奇，用政府手段來平抑供求和價格。由於俄羅斯供應佔全球大的比重，這平穩價格便有助全球平穩價格。俄羅斯與其他主要生產國家合作，控制供求量，這些商品便不會被金融資本炒作而出現價格大起大落，美國為首的西方金融寡頭集團便不可能繼續操縱市場，謀取暴利，生產國家及它們的人民便不會被金融資本壓榨而無以為生。

俄羅斯是回歸實體經濟來改變世界！