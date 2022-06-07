傳出當過紀律部隊首長的官場中人會當下屆政府的政務司司長時，最興奮的是香港政壇老將、當過保安局局長的葉劉淑儀。她對老部下大事讚揚，稱他八面玲瓏，與各政府部門接觸很多，「樣樣做妥，一定有番咁上下本事」，又讚他個性開朗，人緣好，「獲得中央政府高度信任」，公關工作也相當「醒目」。

葉劉這樣讚賞這位人物，讓人想起了曾蔭權時期的政務司司長許仕仁，這是一位早被官場、政壇讚之為老謀深算、情商智商很高、八面玲瓏、通吃四方的標青人物。然而，香港的二號人物——政務司司長——由這樣的人擔任「合適」嗎？毋須多講，早有答案也。當然，柳某在此絕不是拿許仕仁和此人相比，事實上，他們從仕途出身、工作背景和表現、個人修為、性情也絕不是一路人，柳某只是覺得拿「八面玲瓏」、「人緣好」評定此類人是否合適當政務司司長有些滑稽和怪怪的。

李家超政府的政務司司長的重要性超過歷屆，擔負的責任有多大、多重也超過歷屆。在當前形勢和未來任務要求下，甚麼樣的人符合條件可以斟酌，但「八面玲瓏」、「人緣好」絕不是「合適」標準，此乃官場老油條、老江湖的「合適」標準，是某些港英體制下政務官混仕途的「合適」標準，當然也不是所有這麼混的政務官都能混得出人頭地。重要時刻，一些能擔當重任的政務官是要由「個性強、很能幹」的人上位的，像被英夷看中培養的陳方安生，令北京欣賞的葉劉淑儀，皆非「八面玲瓏」、「人緣好」之人，只是她們的政治立場不同決定了不同的作為。

其實，今次選擇政務司司長以及新管治班子的各位司局長，將會有一個朝廷用人標準的新的開始，就像選拔武官出身、經得起政治上大風大浪考驗的李家超當行政長官一樣，首先要政治過硬，其次要出以公心肯幹事，第三要業務能力強，第四要敢擔當。