每年六四，有些西方國家總會搞些政治小動作，例如美國駐港澳總領事館在窗口展示燭光等，一來煽惑人心，二來令中國難堪。其實隨着時間推移，六四事件的真相陸續曝光，西方那套說詞對中國人已沒有多少說服力，他們年復一年搞政治小動作，除了自娛自樂，沒有任何意義。中國早就拋開歷史包袱，反而西方至今糾纏不放，不是很無聊嗎？

無可否認，六四事件對中國人來說確實是一場悲劇，更可悲的是國際話語權掌握在西方手裏，他們刻意扭曲事實，編造謊言，不知欺騙了多少人，而中國卻百口莫辯。實際上，六四事件的成因錯綜複雜，既有內部矛盾，也有外部因素，並非許多人所想像的那麼簡單，更非西方所編造的那麼一回事。

吃一塹，長一智，中國人正是吸取了相關經驗教訓，才認真反思到底應走甚麼道路。尤其是這些年看到經歷顏色革命的國家無不一蹶不振，中國人更加堅信自己選擇的道路是正確的。道理很簡單，中國是人口眾多而且複雜多元的大國，如果沒有一個穩定的政治和社會環境，根本不可能和平發展，更不可能取得今天的成績，恐怕早就四分五裂，正如前蘇聯一樣。

香港反修例黑暴的性質也是如此，如果不是中央果斷祭出《港區國安法》，特區恐怕早已變天，徹底淪為西方殖民地。西方不斷攻擊《港區國安法》，美國最新一份所謂全球宗教自由報告照樣對香港說三道四，正是因為他們策動的港版顏色革命被挫敗，奪權陰謀無法得逞，因此老羞成怒。他們罵得愈兇，愈是證明國安法有必要實施。

說到底，鞋子合不合腳，只有穿的人才知道。中國應該走甚麼道路，中國人最有發言權，西方無權越俎代庖。有位美籍學者說得對，今天的中國包括港澳台地區，已經成為世界上最大、安全、穩定、成功、有能力的文明國家。針對不可接受的暴力、騷亂、搶劫和對香港市民的人身攻擊，《港區國安法》早該出台了。

沒錯，香港的變化，是由亂而治的變化，是大多數香港市民所歡迎的變化，只有企圖攬炒的亂港分子以及不懷好意的外部勢力，才不希望見到這種變化。正如內地吸取六四教訓後走上正確發展軌道一樣，香港經歷黑暴後也迎來全新局面，西方的謾罵和攻擊又算得了甚麼！