新冠疫情沒完沒了，前日錄得逾500宗新增個案，4個中環酒吧群組前日亦共添45病例，累計達240人染疫。衞生防護中心的張竹君醫生指出，現時新冠病毒繁殖率已大於一，疫情有向上趨勢，新增個案大部分屬源頭不明，均在社區感染。食物及衞生局前局長高永文適時提出以快速檢測為基礎進行全民檢測，建議市民在一定時間內進行數次檢測並規定呈報，由家人或朋友作證，如虛報將面臨罰則。

經過上海封城掀起軒然大波，外資和當地民眾怨聲載道，恐怕大家都明白到，上海猶如此，香港何以堪！在香港搞封城再進行全民強檢必然行不通。退而求其次，全民快測也不失為一個截斷病毒的好方法。這一招之前林鄭都試過，惟因為非硬性規定呈報，幾乎沒有效果。高永文今次提出改良版，不呈報或虛報會有罰則，或能收到一定成效。

然而市民都有疑問，新冠病毒來到這一代變種，多位專家均指已成風土病，即使全民快測落實，找到所有確診病例，但這隻病毒真的有可能永久清零嗎？多位高官相繼指出，香港不可能永久閉關，必須與國際恢復往來。只要與外地有交往，病毒必然有機會再次來犯，做多少次快測也是一樣。

這就是弔詭與矛盾所在。香港作為國際大都會，出入境重重設限，已大大打擊外資營商信心，遑論振興旅遊業。然而，今時今日中港經濟密不可分，與內地通關同樣重要。正因為內地實行「動態清零」，香港一日仍有爆疫風險，內地一日不會與香港通關；國際則視新冠肺炎為風土病，只能共存，無法清零，因此一切復常。香港夾在中間，兩頭不到岸。一方面，中港通關遙遙無期；另一方面，旅客絕迹，外資紛紛轉移陣地，香港到底怎麼辦？