近年，一隊男子音樂團體受到全城熱捧，該團將首次在香港紅磡體育館開辦演唱會，日前發售門票，一眾粉絲搶個不亦樂乎。很多人整天伏在電腦旁，不停按動鍵盤，耗費了近10個小時，仍然爭不到一張入場券，另一方面，卻發覺主辦機構將大量門票留起，分發到贊助商手上。

那些贊助商類型多樣，有保險公司、餐飲集團、電訊網絡商等等。你透過公開發售機制搶不到門票不打緊，只消買一份保險、簽一張電訊合約，便大有機會以內部認購方式，把門票弄到手。不少粉絲聞訊後大感不公，甚至由愛生恨，埋怨自己的偶像是夥同贊助商在變相搶錢，進而掀起「退粉」熱潮。

此事牽涉到複雜的經濟學問題，誰對誰錯，三言兩語不易講清。情形就如在新冠疫情爆發初期，全城口罩難求，你想用60元買到一盒口罩，可能要排隊兩小時，但要是願意付出300元，便馬上可以在不少地方買到一盒。當時，有很多人責罵高價賣口罩的商人，說他們是在趁火打劫。

其實，一個自由的商業市場，理應滿足不同客人的需要。今天的社會，只一面倒同情花不起高價的人，卻不知道花不起時間的人，同樣值得同情。當日，如果所有口罩每盒劃一賣60元，再沒有商人囤積，或許排隊輪候的時間可以由兩小時，縮減到一個半小時。不過，對於那些當真無法抽時間去排隊的市民，難道又公平？

購買演唱會門票也是同樣道理，有人願意付出時間作成本，有人願意付出更多金錢作成本，自由市場自由選擇，不應苛責於誰。況且睇騷不是必需品，跟戴口罩完全不一樣，即使買不到門票，又何須老羞成怒？