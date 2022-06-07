美中之間，將一枯一榮乃不可逆轉的歷史進程，美國憑藉「世界一哥」有着種種霸權好處，不會輕易退位讓賢，亦是可以預期。然而，花旗鷹垂垂老矣，竟還妄想可像盛年時般傲行千里、所向披靡，垂涎着亞洲地盤，只會是癡人說夢。

美媒近日發表評論指，根據洛伊研究院追蹤經濟數據後得出的結論，美國早在2018年起於亞洲的影響力已急劇下降。中國幾乎是所有亞洲國家的最大貿易夥伴，在東南亞地區的貿易額大約是美國的2.5倍，美國在亞洲地區的影響力已被中國反超。文章指奧巴馬政府早年已察覺到劣勢，提出《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》，但繼任的特朗普推翻前朝決定，選擇退出，暗示自此種下禍根。

撇開上述媒體對特朗普這位共和黨前總統從來不客氣，甚至曾經有文章直斥之為「笨蛋」，現僅只聚焦各國與中美兩國進行貿易之間的高低之分。先說中美兩國商品的差別，美國人自己也大量依賴中國貨，一場貿易戰對中國加徵關稅，到頭來受苦的竟然是美國消費者，連美國財政部長耶倫也慨嘆關稅對美國傷害更大，試問如果美國自家出品是價廉物美的話，美國消費者理應會唾棄加了重稅的中國貨，從此不假外求，但是美國貨的生產成本無法與中國貨相提並論，對於並不比美國富裕的東南亞地區而言，中國貨的吸引力更是毋庸置疑。

再說中美兩國的購買力也不可同日而語，中國人的購買力教日本人震驚，但是爆買不止於馬桶蓋、電飯煲，據國際貨幣基金組織估算，2021年以國家或地區的本地生產總值經購買力平價調整後得出的排名，中國第一，美國第二。除非有人在亞洲挑動代理人戰爭，又或借反恐之類的名目搞掠奪，否則，財可通神，當前劣勢已難扳回。