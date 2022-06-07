歷史建築是一個城市獨一無二的文化資源，亦是市民的集體回憶，加強保育歷史建築除有助增加市民對本地文化及歷史認識，更可強化城市軟實力，創造出顯著和多元的文化活力和社會價值。政府早前刊憲，將位於中環的香港大會堂和回教清真禮拜總堂，以及旺角的雷生春列為法定古蹟，絕對是一件好事，但本港的歷史建築保育工作仍有多方面問題需要改善。

首先，公眾對歷史建築的認知和當局宣傳工作有待加強，正如大會堂作為最年輕的法定古蹟，是香港最重要的文化藝術場地之一，今年亦迎來60周年，但很多年輕人未必到過大會堂，政府應加強推廣，發掘更多大會堂故事，包括其建築風格的獨特性，讓更多人認識大會堂。另外，還有不少市民不知道，回教清真禮拜總堂是香港歷史最悠久的清真寺，一般市民或難以入內參觀，當局應透過不同方式加強宣傳，如策劃古蹟遊路線，讓市民欣賞，從而推動文化旅遊，也可讓市民認識穆斯林社群。

此外，現時活化歷史建築伙伴計劃的模式及成效需要檢討，古蹟辦曾記錄本港有逾8,000幢戰前建築物，已獲評級的法定古蹟和歷史建築合共有過千幢，但活化計劃自2008年推出以來，只涵蓋22幢建築物，情況未如理想，建築物為多少市民所用或與社區聯繫，當局亦鮮有交代。其中亦有不少失敗的例子，例如校舍位於前北九龍裁判法院的薩凡納藝術設計（香港）大學，於2020年6月停運，當局還未就新申請的活化項目交代評審結果。

筆者期望新一屆政府可就文物保育政策進行高層次的檢討，加快和改善歷史建築的保育活化工作，結合文化、旅遊等元素，在保留建築特色、傳承歷史文化的同時，做到地盡其用，吸引更多市民到訪。