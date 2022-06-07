立法會議案要求改革公務員制度，公務員事務局局長聶德權引用5年處分數字以說明沒有「鐵飯碗」這回事。他列舉過去5年共有1,124名公務員因干犯嚴重不當行為或刑事罪行被懲，其中155人被「炒」，並說公務員若持續表現欠佳，可被據例要求退休或終止聘用，而拒簽宣誓聲明者已有70人被解僱。縱使當局列出一系列懲罰個案數字，更凸顯監督公務員提供應有的優質服務以滿足公眾的期望未解決，因而政府更必須用實際改革的結果，來回答立法會通過議案的改革要求。

無論如何，公務員改革的答卷，絕不只是公務員事務局局長的日常公務。統率各部門的十多個局長，應反思其統率的部門對公務員的管理制度及執行監督，還有甚麼盲點、死角，還存在哪些灰色地帶應調查統計，並回答立法會。核心的政府60多個部門，過百位署長級、常任秘書長，是實際的部門領導和主管者，難道便可以不需像洗澡那樣，清清部門長期存在的管理污垢、過時的制度、疏漏的監察，並與局長一體地向立法會匯報交代嗎？

誠如在大會的辯論中，鄧家彪議員指出，黑色暴亂是考驗公務員的忠誠，新冠疫情是考驗公務員的盡職盡責與否。兩次全面持續長時間的公務工作考驗，「水上扒龍船，岸上有人見」，公務員好不好，受眾是「盲佬食湯丸」。管理18萬公務員的各職級各工種的主管們，倘若還分不清屬員的忠奸懶勤精庸，擇優獎勵，嚴懲怠惰，建立以關鍵績效指標（KPI）為本，並用「五常法」監督的話，這樣的主管官員，無論資歷多深、官級多高多大，不要也罷。基於此，立法會必須透過公務員事務委員會把改革列入恒常議題及成立專門小組專題跟進。