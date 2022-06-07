香港地，老朽印象最深刻嘅就係膠樽膠袋多，依家又多咗大量發泡膠箱，此外就係老鼠多！老鼠多，凡我讀者必感受殊深，皆因本報要聞及評論，鼠大哥經常成為常客及主角，而且佢哋身價一直飆升。呢，約兩年前，食環署捉隻老鼠平均成本要4,000個大洋，到依家，犀利咯，要成萬蚊捉一隻，遲吓分分鐘捉隻老鼠，成本要兩皮嘢！大哥，依家大學畢業生起薪點都係皮零，你話鼠大哥喺香港嘅地位仲威過大學生，豈能不顧盼自豪？

講番本報尋日報道廢膠樽塞爆海岸，都真係幾鬼嚇人！有環保團體過去一年喺本港海灘岸邊檢到逾4.3萬個廢膠樽，數量為歷年之冠，較上一年飆升逾3.2倍，最誇張嘅一個地點檢獲逾1,900個廢膠樽。

事實上，膠樽、飯盒等垃圾塞爆海洋，環保署唔係唔知，之前有個為期24個月嘅基線調查，研究香港水域微塑膠水平嘅季節性變化及地理分布，話要為長遠監測海洋微塑膠作準備喎！老朽就諗起庸官捉老鼠，又夜視攝錄機，又熱能影像攝錄機，科技到嚇親人而唔係老鼠！皆因民間以一水桶、一木板、一張保鮮紙設局，老鼠只好認倒楣：這陷阱，這陷阱，偏我遇上！一夜閒閒哋捉幾隻老鼠，叻過啲乜鬼夜視、熱能攝錄機倍倍聲！依家環保署監測得嚟，未曾分析，膠已圍港矣！

唉！膠樽塞爆海岸，係人都知會破壞海洋生態！呢，早前都有中學生關注本地食水系統及海水嘅微塑膠含量，佢哋先後於將軍澳及西營盤嘅街市買咗5批蟶子、蜆及蠔仔來做實驗，結果發現全部都含微塑膠。各位，歎海鮮，分分鐘變食膠！環團大早已促請政府切勿扮盲，要盡快制訂全面「走塑」藍圖，結果依家至叻都係計劃推行回收膠樽！