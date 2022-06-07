上世紀90年代初，導演徐克（徐老爺）忽然告訴我：「想再延續香港歷來最長壽的電影系列《黃飛鴻》，當然不再是黃師傅（關德興）收服奸人堅（石堅）咁傳統，要全新風格、全新台前幕後班底、舊角色全新形象面世啦！」

於是，我馬上找好友李燦窩師傅，他是黃飛鴻妻妾莫桂蘭師傅的誼子兼門徒。當時港產片已拍過80多套黃飛鴻系列，但從未加入過莫桂蘭這角色，若今次加入成為女主角，定會有全新包裝的新感覺！可是，當徐老爺和我深入討論之後，發覺加入莫桂蘭這人物便失去了他原先想打造全新黃飛鴻的味道。不過，在新一輯黃飛鴻系列中增添愛情浪漫情節卻是必須的！既然從愛情浪漫出發，首要先定下誰來演繹，才可編出眾多愛情浪漫元素中，甚麼形式的愛情才最好看？

因為徐老爺剛從美國拍攝了一齣嘉禾電影公司出品、李連杰主演的《龍行天下》，一向多創新、意念百變的徐老爺竟想到李連杰演繹黃飛鴻宗師一定武打燦爛，若將大家早已深入民心的關德興老氣橫秋改為穩重中夾雜青春元素，大有一新耳目效果。當時全球的電影市道仍十分旺盛，投資方及創作人都一致贊成加入新元素迎合日趨年輕化的電影市場。

既然決定了加添愛情浪漫給黃飛鴻師傅，莫桂蘭跟他配成一對理應是合適人選，但她是女武師出身，言行喜好都會跟黃飛鴻相近，也糅合了一種較他年輕30多歲的父女情意結，若不是存在了這兩大欣賞及崇拜的甘為孺子牛因素，性情偏執、絕不低頭的莫桂蘭豈會甘願當黃師傅的妻妾呢？因此，便決定創作一個全新人物跟黃飛鴻作鬥氣冤家式的情侶，會有更多矛盾衝突，更有戲劇效果！

根據莫桂蘭這個人物，設計一個跟她完全相反的女主角便是目標了，故此，莫桂蘭與黃飛鴻並非親戚，那麼女主角便應該是他的親戚，年紀較他小而輩分比他高，戲劇性更濃，亦有見當時成功的愛情片《秋天的童話》，鍾楚紅演的十三妹很討好，黃飛鴻的女朋友便設定為他的十三姨了！莫桂蘭是女武師，十三姨便應是不懂功夫的文人了，這樣正符合黃飛鴻可保護不能自衞的十三姨，而十三姨也可以在洋人前為黃飛鴻據理力爭，令大英雄的黃飛鴻暗生欣賞之情。

當情醞釀好，愛又如何生呢？基於十三姨是放洋回國的留學生，見識廣玩意多，早在英國看過洋人玩各式各樣的倒影手勢，而中國稱為皮影戲，十三姨亦熱衷把玩，一次十三姨利用燭光倒影弄出多種表情反應戲弄黃飛鴻，終使一向在人前表現得成熟穩重的黃師傅「失守」了，忽然爆起笑臉，在燭光下的牆上倒影與十三姨合力上演一幕男親女愛。

在第一集這階段，我們沒有篇幅也不需要將這段情發展下去，惟十三姨這新人物已成功塑造了，而關之琳反轉莫桂蘭應記一大功！