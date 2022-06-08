正論：執笠潮巨浪湧至　通關難百業摧殘

中港通關遙遙無期，終於引爆倒閉潮。連鎖零食集團優の良品全線結業，該公司直認新冠疫情後無旅客來港，無法繼續經營，惟有黯然結束這個有近30年歷史的品牌。可以預期，只要兩地仍然無法通關，更多倚重旅客的零售店勢必無以為繼，執笠潮、失業潮愈演愈烈。

優の良品在1993年成立，主要售賣涼果、零食，多年來深受旅客歡迎，1999年曾獲「香港十大名牌」美譽，高峰期有逾百間門市，幾乎區區都有分店。奈何一場新冠疫情令中港封關長達兩年半，至今未知何時通關，終於令這個連鎖集團無法捱下去。該公司表示，沒有旅客來港，生意大受影響，虧損嚴重，部分店舖約滿後已無續約，最後4間分店包括荃灣、觀塘、沙田及粉嶺，周一最後一天營業，涉及十多名前線員工，將按勞工法例作出賠償。

上述情況只是冰山一角。實際上，這兩年半以來已先後有多家連鎖集團停業或結業，包括健身中心、食肆及大型外資百貨公司等，尤以第5波疫情的摧殘為甚。這全因港府防疫不力，引病毒入關，以致對內對外通關無期，加上極度嚴苛的社交距離措施，令香港淪為死城，再穩打穩紮的機構都難以維生，遑論中小企、個體戶。可以斷言，優の良品不會是最後一家受害商戶，更多受害者陸續有來。

難為林鄭昨日仍在侃侃而談，在她落台前都不會放寬社交距離措施及入境限制，有關安排維持至6月29日，她會與下屆政府商討是否要再延長云云。下台前絕不放寬也就罷了，連下台後也絕不放寬，甚至要越俎代庖為下屆政府防疫下指導棋，真可謂不扼殺商界生存勢不休。

可以看見，港府一方面無意爭取疫情清零，必然與內地及澳門通關無期；另一方面又擔心疫情大幅反彈而不敢全面開放門禁與國際接軌，結果「兩頭唔到岸」，只能眼巴巴看着周邊地區如新加坡、日本、南韓、馬來西亞以至泰國等旅遊業復甦，與外資正常通商，肥水流向別人田。早就有調查指出，倘若香港繼續閉關自守，近半歐洲企業將在未來12個月內全面或部分撤出香港，新加坡則坐收漁人之利。不用多久，別說零售業玩完，連帶其他行業如銀行金融、貿易、物流等皆一損俱損，香港還談何購物天堂、國際城市？

這些企業不如國泰航空或海洋公園得到港府厚愛，獲大手筆泵水打救，只能靠自己。香港出名租金貴、人工高，過去因為旅遊業蓬勃，盈利足以抵銷開支，現在則沒有這支歌仔唱，當此城不再宜商，老闆無利可圖惟有結業，打工仔手停口停，勢必引發連串社會問題，怎一個愁字了得？

正如多名專家指出，新冠病毒大有可能已成風土病，勢難全面絕迹；隨着人們對病毒了解加深，大部分人染疫後均能痊愈，況且現在不打三針寸步難行，意味防疫屏障早已建立，是否仍需閉關鎖港嚴防死守，實在令人疑問。新政府必須訂出通關時間表，否則百業遲早玩完。