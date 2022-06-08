世界視線：導彈橫飛齊較勁　兩韓惡鬥半島亂

北韓周日一口氣發射8枚導彈後，美國及南韓翌日還以顏色，發射同等數量陸軍戰術導彈。一時間各式導彈在朝鮮半島上空劃破天際，出現近年罕見的劍拔弩張局面。各種迹象顯示，北韓第7次核試進入最後倒數，相信按下核試按鈕的日子已不遠，勢再度在東北亞局勢投下震撼彈。

南韓總統尹錫悅上任接近一個月，北韓3次發射導彈，且規模不斷升級，最近一次可能試射4種導彈，包括KN23、KN24、KN25以及新型戰術誘導導彈等。平壤近期不滿足測試單一型號導彈，而是不同型號混合搭配，相信是推演彈道導彈攻擊計劃，模擬同一時間打擊南韓多個地區。另一邊廂，韓軍條件反射舉行導彈射擊演習，對等回應三八線以北躁動不安的同胞。

北韓近年除發展可搭載核彈頭的洲際彈道導彈，亦研發出多款針對不同目標及射程的導彈，當中更有新型高超音速導彈，擴大戰略軍導彈庫存，打擊手段更多元化。一旦衝突爆發，南韓的導彈防禦系統能否發揮作用、保護關鍵基礎及軍事設施不得而知。倘北韓以導彈飽和攻擊南韓機場，炸毀大部分跑道，導致韓軍及美軍戰機無法起飛，便可抵銷美韓空中優勢，屆時鹿死誰手難料。

在南韓前總統文在寅任內，鮮有對北韓的武力示威作出針鋒相對回應，甚至連「挑釁」表述也克制使用。事實上，北韓是「項莊舞劍，意在沛公」，劍指日本及美國。文氏對此心知肚明，卸任前對韓戰終戰宣言念茲在茲，並對回收美軍手上的戰時指揮權甚為熱心，目的是掃除半島和平障礙及減少外部阻力，希望兩韓成為半島事務的遊戲規則改變者，如此雄心壯志當然難以在5年內實現。及至代表保守勢力的尹錫悅接任後，南韓主動接回本來卸給美國的戰略壓力，華府自然樂意讓韓方抵擋一陣。

隨着國內疫情回穩及發燒個案減少，北韓迎來核試最佳時機，只待金正恩發號施令。在中俄反對下，破壞了美國在聯合國安理會的加強制裁北韓決議。制裁無望加上軍事打擊可能招致核報復下，美國拉攏日韓組成亞洲版北約，也許是對付北韓最有力一着。