功夫茶：專業社工需尊重　一心向善冇紅線

各位，《社會工作者註冊條例》附表二中列明多項不能擔任社工嘅罪行，包括虐待兒童、性侵未成年人士、傷人或謀殺等，將會被取消社工資格。之不過，自《港區國安法》於2020年實施後，至今有多名社工涉違有關法例被捕。有鑑於此，當局計劃禁止國安法定罪者任社工。

呢，《社會工作者註冊條例》附表二修訂已於上月20日刊憲，被裁定違反危害國家安全罪行嘅人士不能擔任註冊社工，除非獲得社工註冊局所有成員議決，相關修訂將於7月22日生效。有議員尋日喺相關小組委員會上關注條例紅線不清，社工易墮法網，甚至造成工作壓力。亦有議員要求當局舉出涉及國家安全罪行嘅例子，以及若社工為使用者爭取權益而進行示威或批評政策，會否歸納為危害國家安全嘅罪行。

勞福局副局長何啟明回應指，社工若觸及國家安全嘅紅線，與一般工作性質相距甚遠，因此唔會係一個令社工恐懼嘅事情。其實，正如有論者指出，社工界向來係黃人大本營，代表人物莫過於曾健超，「七警案」更令佢聲名大噪，條友雖被裁定一項襲警及兩項拒捕罪被判入獄5星期，之不過無阻佢藉此進身政界。2019年更受惠於黑暴，條友當選九龍城區議員，直到2021年9月被裁定宣誓不被確認，才迫不得已即時離任。

呢嗱，荒謬嘅事仍在後頭！負責制訂註冊社工嘅資格標準、處理紀律事宜嘅社工註冊局，15名成員之中赫然包括曾健超條友在內。一個反中亂港有案底嘅人，竟然手執社工註冊及紀律懲處等生殺大權，簡直駭人聽聞。依家先嚟整頓社工，遲唔遲啲吖？

古人話齋：若賞一無功，則天下飾詐矣；罰一無罪，則天下懷疑矣。是以明德慎賞，而不肯輕之；明德慎罰，而不肯忽之。確實如此，獎賞一個無功嘅人，天下人就會作偽欺詐。以曾健超嘅例子，社工界再唔整頓，明顯係縱惡，後患無窮也。所謂「紅線不清」純係杞人憂天！一心只做社工事，咪掛羊頭賣狗肉，博大霧，走歪路，荼毒社會和青少年，點會咁易觸碰紅線喎！社工界之所以長期烏煙瘴氣，就係政府不作為，不知道明德慎罰，放任啲人渾水摸魚，終搞出個大頭佛！

講真，依家亡羊補牢，遲係遲啲，總好過躺平乜都唔做！危害國家安全條文列得清清楚楚，好似「分裂國家」、「顛覆國家政權」、「恐怖活動」、「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」和《刑事罪行條例》下嘅「叛逆」及「煽動」罪行，作為社工，冇理由扮盲詐傻話驚「易墮法網」又觸紅線！天道無親，唯德是輔！只要行得正企得正，不以欲傷生，不以利害義，對社會作出貢獻，只有紅利，邊會有紅線吖！