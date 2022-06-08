西方衰落，首先是歐洲衰落。

本來歐盟的發展是大有希望，一是把法國、英國與德國的長期矛盾用聯合一起來消解；二是把歐洲國家組成更大的經濟體，集中資源，以規模經濟效益產生出更大的協同效果。歐盟開始時勢頭頗佳，其中有戰後重建的作用，也有美國馬歇爾計劃的資助。歐洲合作的深度與廣度與時並進，直至1999年組成歐元區，但從此時開始，歐洲的復興與發展構成了對美國霸權的挑戰，歐元也威脅美元霸權。吸收了上世紀80年代日本與日圓興起的教訓，美國已視歐洲為競爭對手，特別是蘇聯瓦解，歐盟東擴，美國摧毀蘇聯、東歐和南斯拉夫政權的成果，大有變為大歐洲發展的基礎。德國在統一之後，更似有與俄羅斯合作的傾向。

美國戰後一直在德國、意大利、英國等設有軍事基地，駐有軍隊，便一直以來視歐洲為屬土，不容自主，更不容反叛。德國反對美國出兵敍利亞，已顯示出德國與歐盟有足夠自信抗衡美國。英國脫歐，美國在歐洲的形勢趨劣。因此，烏克蘭之戰，美國是希望一箭雙雕，破壞德俄天然氣供歐的合作計劃，用烏克蘭攻俄，拖歐洲下水，出錢出力。更重要的是打破歐洲的現有局面，迫使各國軍事化，並借聯合對俄把各國約束在美國政軍統率之下，壓抑任何離心，甚至把歐洲原來中立的瑞士、瑞典、芬蘭捲入反俄陣營。也同時把歐洲幾百年發展的法制、私有產權與企業治理體制，同時用美國的政治來摧毀。

烏克蘭之戰是美國抗拒俄羅斯入歐，重塑歐洲的政治、軍事與經濟，變之為美國的附庸，打擊任何自主要求。

美國用新歐洲（波蘭為首）對抗舊歐洲，用中東難民、歐債危機等打擊歐洲經濟。中東亂，北非經顏色革命也亂，歐洲的傳統外圍便被打掉。烏克蘭之戰要把歐洲直接變成美國的屬國。

面對美國各個層次的進攻，歐洲無力抗拒。若如美國之願，歐洲失去與俄羅斯合作的長期機會。東擴已盡，政治經濟代價沉重，美國也當然不容歐洲往中東、北非發展。歐洲便被困鎖，內部外部的政治社會經濟矛盾只有惡化，沒法解決。

烏克蘭之戰，便標誌着歐洲在美國操縱下全面走向衰落之途，人口老化，投資不足，難民種族問題嚴重。綠色發展救不了歐洲，反成更大的負累。美國鬥不了中國、俄羅斯，但將可把歐洲破壞。