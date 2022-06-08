香港新冠疫情已逾兩年，與內地通關遙遙無期，這是最影響香港經濟、民生，兩地人流、物流、社會交往的事情，是給香港市民帶來最大不便和困擾的事情。

這些年，總說香港要融入國家發展大局，是香港光明前景的希望，然而一場疫情就能把這個「未來大勢」阻它個最少兩、三年，還有科學界人士說，這類病毒極有可能變成「風土病」，疫苗研製難以追上病毒變種，病毒會與人類長期共存。若真如此，香港要融入國家發展大局、與內地通關豈不是永遠成為泡影？這等宏觀之事，吾等小民實難說出甚麼主張，只能訴訴苦水。

大約一個月前，柳扶風一位朋友因為姐姐的追悼會待他回上海主持，從香港踏上了要隔離14天並且居家7天的艱難返鄉之旅。首先，買機票就極困難，香港直飛上海排期到7月之後，只好「搶購」了一張從香港飛四川成都的機票，要在成都隔離21天。其次，按照港府規定，必須要做48小時核酸檢測，飛機離港去內地，要在8小時之前抵機場再度進行核酸檢測，關於這個消息又是眾說紛紜。

朋友到機場在航空公司做確認時，方知根本毋須核酸檢測，原來港府和機場航空是「各做一套」，互不溝通，令市民疲於奔命。上機後，300多個座位的客機絕大部分是空的，網上「最後一張票」的「搶票」之說完全不是事實，到了成都機場又是折騰了幾個鐘，從香港到成都，朋友整整用了20多個小時。

朋友在成都期間正值上海等多個地方疫情爆發，隔離防範措施空前嚴格。內地堅持「動態清零」原則下，因地制宜推出了一些新措施、新辦法，多處採用了「閉環管理」方式。朋友在成都隔離後，再飛往江蘇南京、再抵淮安金湖縣時就是「享用」了當地周密的「閉環管理」。所謂「閉環管理」，就是點對點對接，由甲方通知乙方專人對接，此措施方便有效。朋友問，這種「閉環管理」對香港與內地盡快通關有甚麼幫助嗎？