俄烏戰爭爆發後，被視為美國印太關鍵盟友的印度並沒有跟隨西方制裁俄羅斯，反而乘機大量購買俄羅斯平價石油，因而受到西方諸多指摘。對此，印度外長蘇傑生忍不住反問，歐盟同樣在購買俄羅斯天然氣，這不算為戰爭提供資金嗎？「如果你們能夠考慮自己，那也請你們考慮其他人。」他還強調，如果歐洲和美國關心能源危機，為甚麼不允許伊朗和委內瑞拉的石油進入市場？

蘇傑生這番表態引起國際社會廣泛關注和認同，因為確實言之有理。西方最大毛病就是雙重標準，只許自己放火，不許別人點燈。歐盟購買俄羅斯天然氣沒有問題，別國進口俄羅斯石油就有問題，這到底是甚麼邏輯？他們需要考慮本身經濟利益，難道別人就不需要考慮？

事實上，美西方正是世界能源危機的罪魁禍首。他們動不動就揮舞制裁大棒，伊朗、委內瑞拉、俄羅斯這些產油大國先後受到禁制，導致石油供應大減，怎麼可能不爆發能源危機？西方掐斷了世界主要石油來源，叫其他國家怎麼活？還是印度人比較現實，你制裁俄羅斯是你的事，我購買俄石油是我的權利，誰也不能勉強誰。俄烏戰爭爆發以來，印度石油進口量等於去年月平均的9倍，而且據說每桶折扣價高達25至30美元，可謂悶聲發大財，成為最大贏家。美國對此顯然很不爽，卻無可奈何，因為它還要利用印度遏制中國，不敢得罪新德里。當然，印度官員也只敢揶揄歐洲在俄烏衝突中立場混亂，而不敢直接質疑美國。

顯而易見，西方的極限制裁不但無法擊垮俄羅斯，反而自傷自殘。面對愈演愈烈的能源危機和惡性通脹，美國要求沙特等中東產油國增產不果，竟厚顏求助於死對頭伊朗和委內瑞拉，計劃撤銷部分制裁，准許兩國輸出石油，可見老美毫無原則和底線。眾所周知，美國曾試圖顛覆合法選出的委內瑞拉總統馬杜羅，陰謀失敗後，逕直承認反對派領袖瓜伊多為該國合法總統，其實瓜伊多政權根本不存在，所以美國最後還是不得不與馬杜羅政府商談增產石油，實在是莫大諷刺。

這再次說明一個道理，國與國之間只有永恒的利益。美國制裁委內瑞拉也好，允許委內瑞拉出口石油也好，都是為了政治私利。同樣地，印度大量購買俄羅斯石油也是為了本國利益，沒有甚麼好質疑。