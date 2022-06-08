每當看到虐兒新聞，心下總會既憤怒又難過。香港保護兒童會轄下的「童樂居」虐兒事件震驚全城，至今共有27名職員被警方落案起訴，兩名高層辭職，大量幼童受害。一直不監不管的社會福利署賊過興兵，決定因應事件扣減香港保護兒童會的撥款，涉及約180萬元，佔總資助額2.25%。問題是，扣減小量撥款，究竟能起到幾大震懾作用？

資料顯示，2020至21年度，香港保護兒童會獲社署資助逾8,800萬元，單是總幹事的年薪便達159.7萬元，98%由整筆過撥款支薪，可見扣減2.25%撥款，金額僅比一名高層年薪多一點點。更何況這筆錢並無規定扣減在甚麼地方，到頭來肯定只是肥上瘦下甚至縮減某些服務。對改善服務固然沒有幫助，對失職管理層更是談不上懲罰，擺明是姿勢多於實際。

要真正作出懲罰，除了對涉及虐兒的職員繩之以法和吊銷其專業資格外，直情將有關受助機構永久除名，並將失職管理層列為永不錄用黑名單，才能以儆效尤。機構內的兒童則交由有信譽的慈善團體接管，社署更要定期作出巡查，而不是敷衍了事，到出事了方整色整水，無濟於事。

當然，最應該受罰的還有社署官僚，以及勞福局局長羅致光。要不是他們尸位素餐，得過且過，這些無助的幼童又豈會淪為受虐的羔羊？如果保護兒童會要被扣減撥款，港產官僚更需被扣薪。人們但見虐童醜聞揭出後，羅致光一味譴責相關機構和人員，卻隻字不提整套監管制度完全失效，遑論承認自己後知後覺。

香港之所以亂象叢生，歸根究柢是人的問題。政府實在充斥太多光出糧不做事的廢官，才會上至老弱傷殘、下至無父無母的孤兒皆受盡折騰。新政府用人萬勿重蹈覆轍！