2014年，俄羅斯進軍克里米亞，在手揮目送之間，便已攻陷全境，偌大一片土地，得來似是毫不費勁。跟當年相比，今趟俄國攻打烏克蘭，卻有點像是負牛上山，步步艱難。我不知道克里姆林宮的主人，有否後悔出兵，但是開弓沒有回頭箭，俄羅斯更是一個強悍而堅韌的民族，他們最不怕的，就是作持久戰。

俄烏戰爭發展至今，早已不是兩國間的事，全世界都被牽扯進去，尤其是西方民主國家，老百姓的日子愈來愈過得艱難，他們一缺能源，二缺糧食，物價正急速漲升，窮人都在叫苦連天。偏生歐美國家不少主政者，滿以為逮到機會，可以趁這場戰爭重創俄羅斯，因而不停為烏國提供武器，使戰場上的硝煙長久不息，雙方再僵持下去，很多人都不敢說，誰能笑到最後。

不過，要知道誰是最終贏家，其實也不難，且看對戰的雙方，誰擁有更多能源，誰的穀倉更豐盈便是。今日不少歐陸的國民有斷炊之憂，其中一個原因，就是能源不足，以往穩定和廉宜的俄羅斯天然氣，再不保證能夠源源供應。再加上，烏克蘭素有「歐洲糧倉」之譽，此刻正逢戰亂，全國土地丟荒，農務廢弛，小麥、粟米等的出口近乎停止。糧倉既已「失火」，很多人自然會揭不開鍋。

反觀俄羅斯，幅員廣大，人民鮮少要為糧食不足而擔心，該國又盛產能源，世界不少地區的石油和天然氣，都是仰仗莫斯科提供。說穿了，這場俄、美、英、法、德幾國之間的另類戰爭，真正所比的，不是誰的坦克更多、導彈更準，而是誰擁有更多的米糧和燃料，能夠耗得更長久。既是如此，這場仗最終的結果會如何，難道還不清楚嗎？