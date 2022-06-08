有立法會議員關注稅務局今年發出240萬張報稅表，較去年大減30萬張，財政司司長指那些離港者的工作會有其他人頂替，故對稅收影響輕微。這種「一雞死，一雞鳴」的說法有否過分想當然呢？

先不說繼承者與前人的薪酬是否必然無異，單是不少機構結業裁員或採取自然流失方案已值得正視，假如真有那麼順理成章的人手頂替，何以走了這麼一大批人，2月至4月的失業率仍較1月至3月上升？當然，討論移民潮對稅收影響，有一點必須搞清楚，正如稅務局網站列明：「儘管沒有收入或收入不超過免稅額而毋須納稅，但如果收到報稅表，你亦必須在限期內填妥及交回」，意即並非每張報稅表都必然帶來稅收。

筆者友人年前偕妻女移民英國，他當年不止一次炫耀兩公婆及一名就讀小學的女兒，享有已婚人士免稅額26.4萬元，子女免稅額12萬元，再報稱供養父及母免稅額合共10萬元，一年拿13個月薪金，月薪不超出37,230元，也不用交稅，多麼快活。席間有人質疑僅約3.7萬元怎麼養5個人，友人冷笑並反問：「你夠話每月畀一萬銀屋企啦，你阿媽有冇開番收據畀你呀？」

相比起友人的精刮，孤家寡人者不但單身人士免稅額遠不如對方，更無法做到養兒防老，只能一面透過交稅變相助養助學，一面聽信將來年輕一代會透過交稅來回饋年長人士過去供書教學之恩，畢竟出生率只會愈來愈低，年輕一代將來幼吾幼以及人之幼的機會將會買少見少。

之不過，受移民潮衝擊，中小學及幼稚園本學年流失逾3萬名學生，過去投放在他們身上用於教育的公帑已化流水。這些人將來會否回流建設香港、投桃報李呢？友人聽罷又報以一記冷笑。