引頸以待的香港故宮文化博物館將在7月2日正式開放予公眾，914件文物已運抵香港，其中166件屬國寶級文物，藏品包括繪畫、書法、青銅器、陶瓷、玉器、璽印等。筆者較關注的是博物館如何與市民更好互動，吸引市民藉故宮展覽更深認識國家歷史、文明與發展。較深層次的就是乘着這股熱潮，當局或西九管理局用好這個國寶級品牌，為做好香港作為中外文化藝術交流中心角色，制訂好策略及行動綱領。

正值香港回歸25周年，迎來香港故宮文化博物館的開幕，甚具意義。博物館雖然規模較小，但對香港許多未曾踏足北京故宮的年輕人來說，近在咫尺體驗國家文明，透過展品探索博大精深的文化是第一步。第二，就是做好購票安排及宣傳推廣，預期開幕初期，預約門票不容易，正如M+開幕一樣，相信西九管理局有能力做好購票安排及人流管理。筆者期待全港應有足夠的宣傳，包括在各區有流動的展品圖片展覽，吸引市民注目。

第三，就是培育本地的觀眾群。早前故宮文化博物館館長曾說，香港故宮入場觀眾群，預計七成來自本地。筆者期望故宮博物館有一套與地區及學校互動計劃，還有針對不同年齡層的義工計劃。第四，乘着這股熱潮，新成立的文體旅局與故宮博物館應策劃更多地區性、國際性的文化或博物館講座或活動，以香港故宮文化博物館作為品牌，在本地植根兼向境外推廣。在未來的日子，預料香港故宮文化博物館這個品牌，確實有很高的可塑性。至於標準票價50元，連特別展覽門票為120元，首年逢星期三免費入場，筆者認為當局不妨參考北京故宮做法，考慮給予18歲以下觀眾群門票免費安排，事前須申請及預約，另外，弱勢社群也應有優惠票。