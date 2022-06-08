公務員改革要取得成果，就必須聯繫實際，與關鍵事件的表現和績效掛鈎，而非門面工夫，務虛兼廢話，那末既浪費時間又達不到候任特首李家超的要求，以結果為目標。

聯繫過去幾年關鍵事件，必不能離開2019年世紀暴亂。公務員食民之祿必須擔民之憂，在反政府的黑色暴亂中有否盡責履職維護特區政府，確保國家安全，便是重要的檢驗標準。以教育系統的情況為例，在警方拘捕的萬多人中，有四成多是青年學生，當中又有六成是大專學生，八大院校學生會成暴動的基地，中大、理大成暴動的橋頭堡。可見，全港大、中、小學是黑色暴亂的重災區，青年和學生捲入這場暴動人數最多、受害最大。基於此，教育部門的公務員改革問題，豈能不聯繫特區政府教育部門的失職和失敗呢？豈能不檢討教育系統由特首到官員的失職和監督不力呢？

人們記憶猶新的是本屆政府上任之初，特首林鄭未經諮詢便撥款50億元給教育方面，為何教育系統的施政一塌糊塗呢？教育局具體管理的大、中、小學為何會成為反政府和推「港獨」的急先鋒呢？

教育局局長楊潤雄向立法會交代，涉黑暴接獲269宗教師失德投訴，經調查161宗成立，已取消5名教師註冊，一方面反映教育局官員對辦學團體和學校的監管督導有嚴重的疏漏；另一方面，楊的交代完全迴避對大學嚴重監管失職，令人驚奇。

「暴大」早已臭名遠播，校長「段爸」被偷步在校董會通過連任，校董會3名立法會議員全部投了反對票，作為校監的林鄭若不點頭祝福可成事嗎？她身為大學校監卻沒有發揮應有的最高級、最大權把關作用，是甚麼關鍵績效指標（KPI）？因此，議員抓改革要敢抓真問題、敢講真話。