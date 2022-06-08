現階段嘅社交距離措施原定本月15日結束，政府表示將延長兩星期至本月底。特首林鄭認為，現階段嘅社交距離措施不宜放寬，但亦毋須收緊，目前亦未見有新一波疫情。老朽認為本屆政府落雨收柴，一切以不變應萬變，不再放寬，亦不須收緊，已經係我等蟻民之福！

疫慌逾兩年，要中招嘅都已中了，冇中嘅睇見身邊親朋戚友賴嘢，大抵家居隔離7日便可由陽轉陰，而且可自己檢測，非常方便，對Omicron已經冇咁恐懼，而且打針嘅人數愈嚟愈多，去得食肆同你一起飲茶食飯嘅，都已經完成3針，講真，大家都有咗抗體，自然解開心鎖，放開懷抱啦！

事實上，本港疫情仍然持續，酒吧群組仍然在擴大，而學校呈報新症亦急增；之不過，政府冇即刻停止酒吧營運，而學校即使個別出現多宗個案，衞生防護中心都係建議較多人中招嘅班級停課，或接受家居隔離，而毋須全校停課，呢啲總算係進步！衞生防護中心相信學校個案上升，皆因師生需每天進行快速測試，能較快反映社區嘅情況，亦反映社區有一定傳播。社區既然有太多冇辦法追蹤嘅傳播鏈，驚嚟都冇用！中咗，我命！不中，我幸！坦然面對，太陽依舊每日從東方升起！

港人戴口罩已逾兩年，當然盼望有除罩嘅一天！無奈政府專家顧問袁國勇又跳出嚟呼籲呢個冬季勿解禁，佢話港人因長期未有接觸多種細菌及疾病，一旦解除口罩令，有關疾病感染都好勁，加上冬季或有新一波流感掩至，是以要繼續戴口罩！阿哥，老朽正諗住冬季到又係食羊腩煲、蛇羹嘅季節，邊會想到「怕你傷風咳，口罩唔除得」咁掃興啊！咁搞法，港人如溫室小花，長期下去，體質只會更孱弱，要喺冇菌環境生活！