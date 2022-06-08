做生意的人最講究位置，提供服務的店舖離客戶愈近愈好，讓顧客覺得愈方便愈好，若距離太遠，那就不妙了。香港是全球三大金融中心之一，金融業是本港四大支柱產業之一，而毗鄰香港的粵港澳大灣區正好對不同金融服務產品的需求非常殷切。在擁有如此地理優勢的情況下，香港要加大強化金融中心地位的力度，自然是理所當然的事。

要點一：大灣區對金融服務產品需求殷切。大灣區人口逾7,000萬，是內地人均GDP最高而經濟實力最強的地區之一。預計到2025年，大灣區的銀行業務收入會達到1,850億美元，複合年增長率超過10%，持有人民幣600萬元以上可投資資產的富裕家庭有45萬戶，可投資的總額估計最少達2.7萬億元，對本港金融業來說，絕對是個夢寐以求的巨大市場。

雖然國際經濟飽受新冠疫情摧殘，但香港的地理和制度優勢未受太大影響。香港在依然背靠着全球第二大經濟體的同時，金融體系也仍然穩健，金融服務業運作正常有序，持續擁有高度開放和國際化市場、法治體制完善、資訊和資金自由流通等優點，讓我們在國際金融方面依然處於領先地位。

要點二：善用地理優勢可再創高峰。所謂「花無百日紅」，雖然我們擁有金融方面的優勢，但絕不能因而變得自驕自滿、不思進取。隨着疫情逐漸退卻，全球經濟貿易將會復甦，通關也不再是遙不可及的事了。既然香港擁有毗鄰大灣區的地理優勢，而大灣區居民在可見的未來又對不同的金融服務產品有非常殷切的需求，特區政府就應好好把握這個黃金機會，在赤鱲角國際機場和港珠澳大橋香港落腳點的雙口岸附近，盡快建設中環以外的另一個金融服務據點，緊抓住大灣區發展的機遇，向大灣區以至整個廣東省提供財富管理和其他的優質理財服務，以滿足當地居民的需求。

對於大灣區而言，香港的優勢正正就是我們的位置，大灣區以至廣東省居民要享用香港的金融服務產品，絕對是近在咫尺。在疫後的世界，相信香港會繼續發揮作為全球通往內地，以及內地走向國際市場的雙向門戶橋樑角色。香港是大灣區的一部分，在發揮門戶橋樑角色的時候先近後遠、逐漸輻射出去是自然的道理，非常合理。

要點三：符合國家規劃的長遠目標。中央政府在《十四五規劃綱要》中，說明了要支持香港提升國際金融中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐功能、國際資產管理中心和風險管理中心功能，以及深化並擴大內地與香港金融市場的互聯互通。如果香港能好好珍惜大灣區無限的金融業務發展機會，不但能鞏固和提升本港作為國際金融中心的優勢，也必定能符合國家《十四五規劃綱要》對香港作為金融中心方面的各種要求。投一石而得二鳥，何樂而不為？