產評：科網整頓現轉機　華振經濟添助力

內地在新冠疫情受控下，正全力推動各地復工復產，以扭轉經濟弱勢，各部委出台的政策力度更是空前。不過，這場防疫封控着實打擊了投資和消費信心，不是光花錢就能一下子改變市場預期。適時完善科網業整頓措施，讓網絡平台再次擔當撬動增長的火車頭，配合各項政策和改革，有望事半功倍。

疫下內地企業和居民信心處於低位，類似上海這大城市停擺兩個月，不少民企都捱不住，即使是大型企業都不敵「寒流」，陸續精簡架構、凍結人手甚至裁員，令就業市場雪上加霜。一眾學子畢業等如失業，實不利消費增長、經濟發展甚至社會穩定。

縱使內地正促請地方政府全力加大財政政策力度，狂谷基建，惟問題是基建始終屬傳統產業，投資涉額雖高，但回報有限，若藉此刺激企業投資與居民消費、改善就業，作用有所局限。

過去10年，網絡經濟蓬勃發展，民營經濟活力四射，中小微企如雨後春筍，對於推動經濟增長的貢獻實在毋庸置疑，尤其是不少個體戶靠網絡成功建立小生意，大大減輕就業市場壓力，且網絡經濟帶動周邊如物流的需求，提高企業採購效率，共享平台資訊以及大數據的協同效益，轉化為可觀的經濟價值，成就了內地經濟發展的一大奇迹。

然而，這些新興產業高增長的背後存在市場失序問題，得及時撥亂反正，以免造成不公平甚至壟斷，故見近年不斷推措施整頓，並已漸見成效。如今經濟處非常時期，適時「鬆綁」減壓，再次讓網絡經濟擔當推動增長的引擎，不失為戰略的一步。當局近日再次審批網絡遊戲版號，同時海外上市回流的網絡叫車平台應用程式安全審查有望獲放行，皆是正面消息。

科網產業獲監管鬆綁，民營經濟有望重拾活力，帶動融資需求，亦有望提振資本市場氣氛，透過財富效應刺激消費，穩增長，吸外資，便可四両撥千斤，亦能減低政府財政壓力，效果比放鬆備受債務問題困擾的內房產業調控來得更快更好。

說到底，全球經濟向數碼化轉型，加上俄烏衝突加快去美元化，為央行數碼貨幣與革新電子結算支付進一步提供想像空間，更有望為各國應對通脹危機和化解美元霸權收割威脅提供出路。隨着未來數年各地的央行數碼貨幣發展趨成熟，全球對傳統的美元結算系統依賴度將下降，內地在央行數碼貨幣發展領先，將處於有利位置，該是時候策略性地放鬆科網產業調控，助力經濟重納正軌，啟動增長引擎，將發展形勢相對落後的美國甩開。