正論：取消對沖無懸念　積金問題未解決

由上屆政府拍板、拖到今屆政府臨近落台，取消強積金對沖的條例草案昨晚終於在立法會通過二讀。在林鄭大打開口牌加上議會內反對派絕迹，預料草案今日獲三讀通過並無懸念。取消對沖對打工仔誠然是好事，但強積金的結構性問題始終沒有解決，打工仔退休生活毫無保障。與其取消對沖，不如檢討強積金制度存在是否合理。

昨日立法會眾聲喧嘩，有議員為草案通過二讀而引吭高歌，有議員直認是含淚投票，商界代表則大多投反對票，但由於只佔少數，預料不能左右草案三讀通過。眾所周知，上屆政府在任期的最後一年，行會突然通過取消強積金對沖方案，隨即引來五大商會反擊；拖拖拉拉來到林鄭執政的最後一個月，草案終有望落實，過程不可謂不漫長。

事實上，對沖制度多年來已沖走逾500億元，僅去年就錄得破紀錄的67億元，早就為人詬病。一旦草案三讀通過，取消對沖最快2025年實施，在落實取消對沖首9年，政府會為僱主每年支付遣散費及長服金「封頂」，如果開支少過50萬元，僱主最多都只是要支付5萬元，餘額由政府支付，算是一個折衷方案。舉例說，一個月入二萬元的僱員，受僱6年後被不獲續約，可獲8萬元長服金；假設強積金期內回報有4%，在現行機制下，強積金僱主累計權益部分，即大約7.5萬元，會全數被對沖，僱主只需額外支付5,000元，但僱員的退休保障就會減少7.5萬元。日後若有同樣情況，僱主就要支付2.5萬元長服金，其餘的5.5萬元就由政府承擔，僱員的退休保障就可繼續保留僱主供款部分，對打工仔來說無疑是好事。

問題是，強積金本來就有許多問題，撇開僱主不歡迎取消對沖不談，最大的問題是回報無保證、行政費過高，以及不足以讓打工仔安享晚年。受環球不穩定因素所累，本港股票市場反覆，2021/22年度期內強積金淨投資回報為負977.6億元，創下史上最高蝕錢紀錄。期內僱主和僱員的總淨供款額達493.3億元，今年已連蝕5個月，形同倒錢落海。

如果說，強積金足以讓打工仔過上有尊嚴的退休生活，其設立和存在未嘗沒有道理，無奈事與願違。強積金制度在2000年底實施，以當年已開始供款的中年打工仔為例，不少人現在到了65歲退休，滾存僅有數十萬元而已。香港人均壽命逾80歲，意味還有十多年生活要過，試問區區數十萬元，怎麼可能讓退休人士沒有後顧之憂？

正如不少人質疑，政府硬性規定扣起部分工資讓表現欠佳的基金管理人投資，為何不讓市民自由選擇？雖云市民可定期審視投資組合，但投資組合大都是套餐，看似有得揀，實際冇得揀；何況打工仔為口奔馳，根本沒有這麼多心力和時間去審視投資組合。將打工仔的血汗錢拿來蝕，到頭來只肥了基金界，何苦來哉。說到底，港府不願推行更能保障打工仔的全民退保，強積金不過是政府推卸安老責任的遮羞布罷了！