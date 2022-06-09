功夫茶：三次用盡嘥時間　兩次配屋已足夠

有啲無良政客叫人投佢一票，你叫佢學狗叫甚至走去笨豬跳，佢都大有可能應承你！之不過，依家有啲基層輪候公屋，都要左挑右選，用盡3次配屋機會，比起啲政客，佢哋認真慎重好多！又或者咁講啦：有得揀你先至係老闆！

各位，政府覓地建公屋大落後，輪候冊愈積愈厚，公屋輪候時間再創本世紀新高，一般申請者平均輪候公屋時間攀升至6.1年，等上樓真係望到頸長眼出血！呢，房委會資助房屋小組主席黃碧如日前喺會議上建議，如果減少公屋3次配屋機會，可以加快上樓；佢喺一個電台節目重申，大部分公屋申請者「都會用盡3次機會」。功夫茶相信，一般市民係怕「揀錯樓」，咁難得輪到自己上樓，唔精挑細選，萬一揀鬼錯，仲慘過嫁錯郎！嫁錯郎大不了離婚，揀錯樓容乜易一世㗎！

黃碧如指出，申請者獲配屋時因不選擇獲配嘅單位，結果單位需重新分配予其他申請者，變相有關單位有一段空置期，耽誤輪候時間。佢又話，重新編配嘅單位，未必一定「好過上次」，配屋要有公平嘅做法。

講真，有時千揀萬揀，揀着個爛燈盞！依家有啲新落成嘅公屋，未有人住過，內籠大致乾淨企理，如果配得到又嫌路遠偏僻，又冇配套，咁就難為啲劏房戶恨上樓恨到發燒，更會覺得佢哋太「揀飲擇食」咯！大哥，有新樓住，交平租仲要日本首相上身——左騰右騰，刁僑扭擰，指配套措施未齊全，交通不便！喂，有啲私樓位置都係咁，又何必咁計較，起碼住得舒服吖，又唔怕成日畀人迫遷！

呢嗱！又有人問及能否讓申請者同一時間挑選3個單位？黃碧如就指出，若然每位申請者能一次過獲配3個單位，則會令其他申請者可挑選嘅單位減少，並增加輪候時間。呢個涉及不患寡而患不均嘅問題，顯然唔掂！佢建議，住喺不適切居所嘅人士，佢哋對公屋嘅需求較迫切，建議為佢哋另設一條輪候隊伍。

當然，如何界定「不適切居所」申請者以及具體方案，仍需商討。事實上，亦有公屋聯會幹事提到，根據2013年審計署嘅數據，48%公屋申請者喺首次配屋時已接受房署提供嘅單位，用盡3次配屋機會嘅申請者只佔15%。佢強調，房委會應同時配合縮小配屋嘅區域範圍，譬如以新界為例，粉嶺及屯門分別於東西兩邊，範圍較廣，是以應細化盡量符合申請者要求；所以將3次配屋機會減至2次，並非不可行！加快上樓，令屈居於劏房嘅基層活得有尊嚴，相信係政府和多數市民所樂見！