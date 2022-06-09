世界視線：不信任票險過關　約翰遜難言安枕

捲入連串風波的英國首相約翰遜，周一在保守黨下議院黨團對他的不信任投票中過關，得以留任保守黨黨魁以及英國首相，避過下台危機。約翰遜揚言自己獲得決定性勝利，呼籲黨友拋開對他領導權的爭論，並強調無意提前大選。然而，他在不信任投票中只獲得五成九保守黨下議院議員支持，較前任首相文翠珊2018年不信任投票所獲的六成三支持為低。

在野工黨黨魁施紀賢直斥保守黨漠視民意，支持一個沒責任感的人出任首相，形容英國人已對失信的約翰遜感厭煩。對約翰遜的不信任票有148張，未達通過不信任動議所需的180票，但反對數量較預期多，顯示部分由約翰遜任命的部長並沒有投票支持他。親保守黨報章也發出警告，《泰晤士報》指約翰遜是「一個受傷的勝利者」，《電訊報》甚至形容「空洞的勝利使保守黨分崩離析」。

根據規則，保守黨議員一年內不允許再舉行不信任投票，但不表示約翰遜已完全擺脫危機，因為相關規定技術上可以修改。有猜測相信，保守黨內會有人推動再次發起不信任投票動議。另外，歷史數據表明，即使首相捱過不信任投票，其影響力也會大幅削弱，因為投票已反映黨內出現分裂。在2018年，儘管文翠珊贏得信任投票，但隨後淪為跛腳鴨首相，也無法在國會通過關鍵的脫歐協議草案，最終黯然下台。

現時英國經濟沒有起色，和歐盟糾紛不斷，與美國的自由貿易協定又簽不下來；社會方面通脹物價居高不下，衞生防疫擺爛躺平；政治外交則是口號掛帥，收容烏克蘭難民計劃說多做少。英國政府下周將遣送首批非法移民到非洲國家盧旺達，倫敦有收容中心的難民選擇用絕食來表達不滿，有人甚至稱「準備好面對死亡，但未有準備好被遣送到盧旺達」。結果輿論狠斥英國政府不人道、有違人權，聯合國難民署早前也表明堅決反對英方做法。

種種風波加上派對醜聞，此前保守黨又在地方選舉大敗，均令約翰遜落入如今的困境。為挽回民望及避免下台，預料約翰遜會推出減稅及新經濟政策，但現實將非常困難，而留給他的喘息時間恐怕不多了。